Установленная в январе текущего года в национальном парке "Сайлюгемский" зафиксировала прогулку снежного барса, сообщили amic.ru в пресс-службе организации.

Научные сотрудники узнали в нем самца – давнего знакомого по фотосессиям с установленных на охраняемой территории камер.

Его впервые увидели свыше двух лет назад и назвали по месту, где он нашелся – Юнур. Сейчас территория его обитания достаточно изучена и ученые с уверенностью могут сказать, что помимо юного самца здесь обитают две самочки и трое котят.

Видимо, именно самок и выслеживает хищник. Сейчас подходит к концу брачный период и поэтому зверь "метит" территорию, стараясь пахучими выделениями привлечь их внимание.