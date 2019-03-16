Оползень сошел на несколько зданий, в том числе, больницу с людьми и кредитную ассоциацию в китайской провинции Шаньси, сообщает "Российская газета".

В результате ЧП погибли два человека и пострадали 13. Их извлекли из-под завалов.

Судьба еще 17 китайцев остается неизвестной – они числятся пропавшими без вести.

Сейчас на месте природной катастрофы продолжается поисково-спасательная операция.

В ней задействованы 46 единиц техники, почти 250 спасателей, 12 поисковых собак и 26 людей, специализирующихся на происшествиях в горных районах и шахтах.