Суббота, 16 Март, 11:26

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

$ 65,42
€ 74,07
258344
Обь
-18см +0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Масленица-2019Мусорная реформаКоммунальные аварии в Барнауле
Новости

Оползень сошел на больницу в Китае: двое погибли, 17 пропали

, ИА "Амител"
Попавших под завал людей ищут сотни спасателей
Оползень сошел на несколько зданий, в том числе, больницу с людьми и кредитную ассоциацию / Фото: pixabay.com

Оползень сошел на несколько зданий, в том числе, больницу с людьми и кредитную ассоциацию / Фото: pixabay.com

Оползень сошел на несколько зданий, в том числе, больницу с людьми и кредитную ассоциацию в китайской провинции Шаньси, сообщает "Российская газета".

В результате ЧП погибли два человека и пострадали 13. Их извлекли из-под завалов.

Судьба еще 17 китайцев остается неизвестной – они числятся пропавшими без вести.

Сейчас на месте природной катастрофы продолжается поисково-спасательная операция.

В ней задействованы 46 единиц техники, почти 250 спасателей, 12 поисковых собак и 26 людей, специализирующихся на происшествиях в горных районах и шахтах.

Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Смотрите также
Партнёры
Смотрите также
Loading...

Комментарии

Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< март 2019  
пн вт ср чт пт сб вс
            1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
10:49
Оползень сошел на больницу в Китае: двое погибли, 17 пропали 0
10:20
Курс рубля после новых санкций США установил рекорды 2019-го 0
09:45
В Румынии построили самое короткое в мире шоссе 0
09:20
Самолет-разведчик ВВС США заметили в Новосибирске 2
08:53
Снежный барс Юнур попал на фотоловушку в Горном Алтае 0
08:21
Старинную усадьбу в Барнауле снесут ради восьмиэтажки для прокуратуры 2
07:50
Сразу 10 команд сразятся в первом четвертьфинале Лиги "КВН-Алтай" 0
07:34
Командовать парадом теперь некому: лучшие роли несравненного Сергея Юрского 3
07:19
Не подставляй вторую: в Барнауле пройдет турнир по пощечинам 1
07:03
Барнаульский бизнесмен намерен достроить ледовую арену в Бурятии в 2022 году 1
06:48
Элитную трешку с колоннами и сауной продают в Бийске за 8,5 млн рублей 0
06:32
Треть россиян не проходят проверку газового оборудования в срок – ОНФ 0
06:17
Девушки, которые набрали вес и преобразились 0
06:01
Резкое похолодание придет в Алтайский край 16 марта после 15-градусного тепла 1
05:53
Ядерный бомбардировщик США засекли у границ России 1
04:35
"Яндекс" открывает новую социальную сеть 0
03:04
Суд не позволил арестовать депутата Госдумы, обвиняемого во взятке 1
02:13
Проведена жеребьевка ¼ финала Лиги Чемпионов и Лиги Европы 0
01:42
Россияне стали брать больше кредитов 0
00:56
Минтранс хочет установить минимальные размеры бесплатной ручной клади 0
23:54
США ввели новые санкции против России 0
23:35
Facebook покинули два топ-менеджера после крупного сбоя 0
23:16
Мединский предложил новое ограничение для зарубежного кино 1
22:59
Родственники хотят взять в семью девочку из "мусорной" квартиры 0
22:29
Сбросившему кота с балкона уральцу дали "строгача" 1
22:09
Впервые россияне больше перевели денег на карты, чем сняли 0
21:44
Минздрав поддержал инициативу запретить алкоголь на прилавках 1
21:22
В Барнауле продают торговый центр за 1,5 млрд рублей 4
21:03
Путин выразил соболезнования Новой Зеландии после теракта 0
20:44
47 на 53: мнения о "БДСМ-рекламе" алтайского пива разделились 3
20:24
Facebook назвала причину крупнейшего сбоя в истории соцсети 0
20:07
Украину могут наказать за отказ от участия в Евровидении 0
19:43
Мэрию Бийска "заминировали" от имени оппозиционера 1
19:29
Пожары и ДТП: прогноз ЧС в Алтайском крае на неделю 0
19:08
Коротко о главном: Дворец спорта, резкое похолодание и сирийские трофеи
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 15 марта
18:44
В Алтайском крае газифицируют 4,4 тысячи домов в 2019 году 1
18:27
Депутата Госдумы задержали за особо крупную взятку 6
18:04
1200 жителей Алтайского края пострадали от бродячих животных за 2 года 3
17:48
Рухнувшее на дорогу дерево в Барнауле не могут вывезти с прошлого года 0
17:32
ГИБДД призывает водителей на Алтае быть осторожнее из-за ухудшения погоды 0
17:23
Суд признал уменьшенные дорожные знаки опасными 1
17:06
Бойня в мечетях Новой Зеландии унесла жизни 49 прихожан 0
16:47
Поезд Сирия – Барнаул прибывает на первый перрон 10
16:33
Почти 185 млрд рублей хранят в банках жители Алтайского края 3
16:22
Леопардовый поросенок с клыками родился в Алтайском крае 9
16:12
Стабильная зарплата и льготы: ГИБДД в Барнауле ищет новых сотрудников 7
16:05
Алтайский край и Республика Алтай – в тройке самых чистых в РФ 0
15:49
Житель Алтая нашел винтовку, принес домой и стал фигурантом уголовного дела 0
15:33
Новый коллектор вместо рухнувшего начали прокладывать в Рубцовске 0
15:22
Строительство завода на Байкале остановили из-за нарушений 4

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.