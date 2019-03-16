Режиссера первых двух частей фантастической эпопеи "Стражи Галактики" Джеймса Ганна вернули на пост режиссера и сценариста третьей части фильма, сообщает deadline.com.

Напомним, киностудия Walt Disney уволила Джеймса Ганна в июле 2018 года.

Такое решение руководство компании приняло из-за провокационных постов Ганна в Twitter, которые он публиковал примерно с 2008 по 2011 годы. В них режиссер шутил на темы педофилии, изнасилований и СПИДа.

Ганн оправдался в своем Twitter за эти шутки. По его словам, он очень изменился за несколько лет и сожалеет, что задел людей своими словами.

"Стражи Галактики" и "Стражи Галактики 2" вышли в 2014 и 2017 годах и собрали в общей сложности 1,6 миллиарда долларов. Премьера третьей части намечена на 2020 год.