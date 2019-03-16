Американский журнал National Interest опубликовал статью профессора политологии Университета содружества Вирджинии Джуди Твигг, в которой признается победа России в санкционной войне с Европой и США, сообщает "Российская газета".

Твиг привела ряд доводов в пользу того, что санкции идут только на пользу экономике страны, которая начинает развивать свою продукцию, отказываясь от закупок на Западе.

Особое внимание она уделила сельскому хозяйству, которое "вышло из застоя" благодаря ответным мерам Москвы по запрету ввоза определенной продукции в РФ.

Например, объемы производства зерна уже вдвое выше потребления на территории страны. Вместе с ростом производства увеличивается и экспорт.

И это при том, что свыше 200 млн гектаров земли до сих пор не используется, констатирует Твигг.

По ее оценке возрождение российского сельского хозяйства даст импульс и остальным сферам экономики.

На основании этого Твигг сделала вывод, что ограничительные меры приносят России больше пользы, чем вреда и в санкционной войне Кремль остается "на несколько шагов впереди".