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National Interest: Россия побеждает в санкционной войне

, ИА "Амител"
Американский эксперт признала, что санкционная война идет только на пользу России
Сельское хозяйство 'вышло из застоя' благодаря ответным мерам Москвы / Фото: pixabay.com

Сельское хозяйство "вышло из застоя" благодаря ответным мерам Москвы / Фото: pixabay.com

Американский журнал National Interest опубликовал статью профессора политологии Университета содружества Вирджинии Джуди Твигг, в которой признается победа России в санкционной войне с Европой и США, сообщает "Российская газета".

Твиг привела ряд доводов в пользу того, что санкции идут только на пользу экономике страны, которая начинает развивать свою продукцию, отказываясь от закупок на Западе.

Особое внимание она уделила сельскому хозяйству, которое "вышло из застоя" благодаря ответным мерам Москвы по запрету ввоза определенной продукции в РФ.

Например, объемы производства зерна уже вдвое выше потребления на территории страны. Вместе с ростом производства увеличивается и экспорт.

И это при том, что свыше 200 млн гектаров земли до сих пор не используется, констатирует Твигг.

По ее оценке возрождение российского сельского хозяйства даст импульс и остальным сферам экономики.

На основании этого Твигг сделала вывод, что ограничительные меры приносят России больше пользы, чем вреда и в санкционной войне Кремль остается "на несколько шагов впереди".

Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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Комментарии

16.03.2019 13:37
Ale XXX

" сообщает "Российская газета"
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"И, боже вас сохрани, не читайте до обеда российских газет." (С) Ф.Ф. Преображенский

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