Михаил Кокшенов прокомментировал информацию о том, что он госпитализирован в Москве с подозрением на приступ, сообщает ТАСС.

82-летний актер театра и кино опроверг информацию о резком ухудшении самочувствия. "Все хорошо", — лаконично охарактеризовал свое состояние он.

Сиделка артиста назвала распространенные в СМИ сообщения о приступе обманом.

"Не знаю, кто пустил эту "утку", — удивилась она. — Ничего не было".

Народный артист России Михаил Кокшенов снимался в таких фильмах, как "Девчата", "Самая обаятельная и привлекательная", "Белые росы", "Женя, Женечка и "Катюша", "Спортлото-82".