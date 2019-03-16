На основе сведений о продажах за февраль 2019 года составлен рейтинг самых популярных в России подержанных малолитражных автомобилей, сообщает "Автостат Инфо".

Возглавил рейтинг Daewoo Matiz. За год продажи на него выросли на 3,3%, достигнув 2643 штук, что позволило ему сохранить первую ступень пьедестала.

Свыше, чем на тысячу меньше людей приобрели его ближайшего конкурента: "Оку" – 1228 экземпляров (-13% от показателей февраля 2017-го).

В тройку также вошел KIA Picanto, отстав от второй ступени пьедестала почти в три раза – 438 машин (+4%).

Превысить показатель в 100 купленных автомобилей удалось также Chevrolet Spark и Peugeot 107. Их приобрели 301 (-3%) и 113 (-12%) россиян, соответственно.

Остальные продаваемые модели расположились в следующем порядке: Smart Fortwo, Chery QQ6, FIAT Panda и Opel Agila.