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Несколько работодателей в Рубцовске начали оплачивать сотрудникам спорт

, ИА "Амител"
Отмечается, что вложения оказались не такими уж и большими, особенно в сравнении с результатами
Два предприятия считают затраты на спорт вложением в людей / Фото: activeage.co

Два предприятия считают затраты на спорт вложением в людей / Фото: activeage.co

В Рубцовске несколько работодателей начали оплачивать своим сотрудникам занятия спортом, сообщает ГТРК "Алтай".

"В Государственной Думе хотят обязать крупные компании оплачивать сотрудникам занятия фитнесом. Между тем такие примеры оздоровления за счёт работодателей уже есть в Рубцовске", — рассказывают в телевизионном сюжете.

Две организации считают свои затраты на спорт вложением в людей — "Алтайтрансмашсервис" и ООО Время". Как отмечают руководители компаний, сейчас это уже переросло в некую корпоративную этику. Кроме того, вложения оказались не такими уж и большими, особенно в сравнении с результатами.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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