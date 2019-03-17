Губернатор Алтайского края Виктор Томенко и председатель АКЗС Александр Романенко поздравили работников бытового обслуживания и жилищно-коммунального хозяйства с праздником, сообщается на официальном сайте региона.

День работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства в нашей стране отмечается ежегодно в третье воскресенье марта. Томенко и Романенко в адрес тружеников направили следующее поздравление:

"Уважаемые работники бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства! Поздравляем вас с профессиональным праздником! Своим трудом вы создаете необходимые условия для жизни селян и горожан! Свет, вода и тепло в домах, качественные бытовые услуги — все это делает повседневность современного человека комфортной.

Для обеспечения высокой работоспособности коммунальной инфраструктуры Алтайского края труженики отрасли ежегодно внедряют ресурсосберегающие технологии, ведут ремонт и реконструкцию сетей. Еще до завершения отопительного сезона вы начинаете подготовку к следующему. Для повышения надежности систем жизнеобеспечения региональные власти оказывают необходимую поддержку муниципалитетам. В 2019 году средства краевого бюджета будут направлены на установку 16 модульных котельных, перекладку 50 километров тепловых сетей и замену 53 котлоагрегатов.

Существенный вклад в экономику края вносят предприятия бытового обслуживания населения. В этой сфере работает 8,5 тысячи компаний. Активно развивается сфера услуг по ремонту жилья и автомобилей, индустрия красоты, дорожный и гостиничный сервис.

Благодарим всех работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства за внимание к нуждам жителей края, стремление сделать наш регион краше и уютнее.

Желаем труженикам и ветеранам отрасли новых успехов, безаварийной работы и уверенного развития!"