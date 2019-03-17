Высота пеплового выброса на вулкане Шивелуч на Камчатке в воскресенье составила 4 км над уровнем моря, сообщает в воскресенье, 17 марта, региональный главк МЧС России со ссылкой на геофизическую службу РАН.

"С учетом направления ветра пепловый шлейф распространился в восточном направлении на расстояние 60 километров. На пути распространения пепла населенные пункты отсутствуют", — говорится в сообщении.

По данным оперативных единых диспетчерских служб, выпадение пепла в населенных пунктах Камчатского края не зафиксировано. Международные трассы движения воздушных судов в районе вулкана не проходят. Между тем, для Шивелуча установлен один из наиболее угрожающих — "оранжевый" цветовой код опасности для авиации.

Шивелуч — самый северный действующий вулкан Камчатки, расположенный в 45 км от поселка Ключи Усть-Камчатского района, где проживают около 5 тыс. человек. Это одно из крупнейших вулканических сооружений Камчатки. Активность Шивелуча усилилась в мае 2009 года. В результате этого купол вулкана прорезала расщелина глубиной около 30 м.