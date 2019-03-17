Воскресенье, 17 Март, 14:26

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

$ 65,42
€ 74,07
258779
Обь
-18см +0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Масленица-2019Мусорная реформаКоммунальные аварии в Барнауле
Новости

Россия разрабатывает фрегаты, способные нести почти 50 крылатых ракет

, ИА "Амител"
Водоизмещение фрегатов обновленного проекта планируется увеличить до 7 тыс. тонн
Максимальный боекомплект крылатых ракет 'Калибр' на борту - до 48 единиц. / Фото: zen.yandex.ru

Максимальный боекомплект крылатых ракет "Калибр" на борту - до 48 единиц. / Фото: zen.yandex.ru

Северное проектно-конструкторское бюро (ПКБ) приступило к разработке конструкторской документации на модернизированные фрегаты проекта 22350М, которые будут нести на борту до 48 крылатых ракет "Калибр", передает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

"Северное ПКБ завершило эскизное проектирование фрегатов проекта 22350М и сейчас в соответствии с тактико-техническим заданием заказчика ведет разработку рабочей конструкторской документации на эти корабли", — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что водоизмещение фрегатов обновленного проекта "планируется увеличить до 7 тыс. тонн, а максимальный боекомплект крылатых ракет "Калибр" на их борту — до 48 единиц".

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Смотрите также
Партнёры
Смотрите также
Loading...

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< март 2019  
пн вт ср чт пт сб вс
            1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
14:13
Виктор Томенко поздравил работников алтайского ЖКХ с профессиональным праздником 0
14:02
Чем запомнилась Юлия Началова 0
13:42
Россия разрабатывает фрегаты, способные нести почти 50 крылатых ракет 0
13:13
Алтайский краевой Центр СПИД признан одним из лучших в России 0
12:45
Потасовка произошла на заседании КПРФ, когда обсуждали исключение комсомольцев 1
12:21
Жители Алтайского края активно приняли участие в мероприятиях "Крымской весны" 1
12:02
Нового президента избрали в Алтайской региональной ассоциации туризма 1
11:49
Несколько работодателей в Рубцовске начали оплачивать сотрудникам спорт 0
11:26
ДТП с участием трех маршруток произошло в Барнауле 0
11:05
От чего умерла певица Юлия Началова и почему её смерть назвали мистической 4
10:33
Очередную свалку нашли в лесу в центральном районе Барнаула 0
10:13
Крепостное право в России отменили 158 лет назад, превратив людей в "обязанных" 2
09:53
Посольство РФ в Латвии назвало позором шествие в честь легиона "Ваффен СС" 1
09:23
Здание администрации Порошенко закидали игрушечными свиньями 0
08:51
Дочь Майкла Джексона пыталась покончить с собой из-за фильма об отце 0
08:35
Отец Юлии Началовой назвал причину смерти певицы 0
07:45
Сложно увидеть, нельзя блокировать: тайский бокс в фотографиях 2
07:24
Что за праздник День святого Патрика и как его отмечают 11
07:03
Квартиру с хамамом и террасой продают в Барнауле рядом с лесом за 16 млн рублей 1
06:44
Спит как сурок: спящие животные, которые не оставят вас равнодушными 0
06:23
Снег и "минус": мартовское похолодание продолжается в Алтайском крае 0
06:01
Стартовали с роста: средняя зарплата в Алтайском крае увеличилась на 6,3% 7
00:21
Умерла певица Юлия Началова 2
23:24
Назван топ-9 самых подержанных малолитражек в России 1
22:58
Сбой Telegram затронул 70 тысяч пользователей 2
21:58
Михаил Кокшенов прокомментировал слухи о приступе 0
20:58
Женщина и два ребенка пострадали в ДТП с автобусом в Барнауле 0
19:42
Жителей пятиэтажки при пожаре эвакуировали в Славгороде 0
19:28
МВД и МЭР не договорились по реформе экзамена на права 2
18:55
Снегоуборочная машина ушла в кювет на трассе в Алтайском крае 0
18:29
В Алтайском крае изменили правила весенней охоты 1
17:54
Памятник Кириллу и Мефодию установят в Барнауле 1
17:29
Экс-генпрокурор Украины предложил взять россиян в рабство 1
16:39
Юлия Началова перенесла операцию на ноге 0
16:23
Очередная годовщина референдума в Крыму: вспоминаем, как все было в 2014-м 13
15:54
Гильдия пекарей России дала прогноз роста цен на хлеб 1
15:25
Дебошир едва не взорвал многоквартирный дом в Горном Алтае 0
14:38
МЧС предупреждает об ухудшении погоды в Алтайском крае 0
14:19
Дорожники Барнаула вышли на борьбу с последствиями снегопада 3
13:54
Умер лауреат двух Пулитцеровских премий Уильям Мервин 0
13:29
National Interest: Россия побеждает в санкционной войне 11
12:49
90% праворульных иномарок РФ – в Сибири и на Дальнем Востоке 9
12:29
"Умная капсула" для уколов в кишечник прошла испытания на людях 1
11:50
На пост режиссера "Стражей Галактики 3" вернули Джеймса Ганна 1
11:27
Коттедж с землянкой продают в Горном Алтае за 13 млн рублей 1
10:49
Оползень сошел на больницу в Китае: двое погибли, 17 пропали 0
10:20
Курс рубля после новых санкций США установил рекорды 2019-го 0
09:45
В Румынии построили самое короткое в мире шоссе 0
09:20
Самолет-разведчик ВВС США заметили в Новосибирске 4
08:53
Снежный барс Юнур попал на фотоловушку в Горном Алтае 1

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.