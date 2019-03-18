Депутат райсовета Троицкого района от "Справедливой России" Алексей Вовченко во время отчета главы района Андрея Овсянникова за 2018 год спросил, почему тот, работая в районе, не переехал сюда на постоянно жительство. Ответ главы удивил депутатов.

"Мы избирали главу района, а не представителя Троицкого района при краевой администрации. Утром приехал, после обеда уехал", – цитирует депутата Вовченко пресс-служба партии.

Он напрямую спросил у главы, почему он не переезжает на постоянное место жительства в Троицкое, как обещал во время избрания, чтобы жить проблемами района, проблемами людей, среди этих людей.

Андрей Овсянников ответил так: "Для переезда моей семьи нужно создать условия. Как моя жена должна здесь ходить по магазинам и слушать ахинею, которую говорят" (цитата пресс-службы партии "СР").

Алексей Вовченко задался вопросом, а насколько правомерно главе ездить ежедневно на работу из Барнаула в Троицкое на служебном автомобиле и насколько такая трата средств целевая. "Прошу мое выступление считать обращением в правоохранительные органы", – сказал депутат-справедливоросс. Глава согласился и попросил прокуратуру проверить все, выразив уверенность, что ни одна копейка никуда не ушла.

Также депутат спросил руководителя района, почему во время недавнего визита губернатора Алтайского края Виктора Томенко многих сельских глав не то, что не пригласили на встречу, но даже и не сообщили о приезде первого лица региона. По словам Вовченко, местным главам было о чем ему рассказать. Андрей Овсянников объяснил, что встреча организовывалась оперативно и на нее просто не успели позвать.