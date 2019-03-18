Медиагруппа "FM-Продакшн" уже начала подготовку к важному российскому празднику – Дню Победы. Пятый год подряд компания запускает благотворительный марафон "Спасибо за Победу".

В этом году социальный проект пройдет сразу в трех городах – Барнауле, Бийске и Горно-Алтайске.

Цель марафона – оказать поддержку и помощь ветеранам ВОВ. На собранные пожертвования будут сформированы продуктовые наборы, и адресно доставлены ветеранам накануне празднования Дня Победы.

За четыре года в рамках марафона Победы было собрано и вручено более 2 000 подарков героям войны.

Медиагруппа "FM-Продакшн" совместно с администрациями Барнаула, Бийска и Горно-Алтайска предлагает вам принять участие в благотворительном марафоне "Спасибо за Победу"! Каждый из вас, дорогие читатели, участники, волонтеры и жители Барнаула может помочь нам подарить радость ветеранам за их вклад в наше настоящее и будущее. Теперь сделать это очень просто.

Принять участие в благотворительном марафоне можно следующим образом:

Вы сами можете закупить продуктовый набор по списку, который мы опубликовали в нашей группе в соцсети "ВКонтакте" и привезти его по адресам в Барнауле:

– пр. Социалистический, 109 (офис "FM-Продакшн", график работы с 9:00 до 18:00);

– ул. Гвардейская 1/1 (Медиагруппа "FM-Продакшн", график работы с 9:00 до 18:00);

– ул. Горького, 45 (16-й кабинет, благотворительный фонд "Облака", график работы с 9:00 до 18:00, суббота с 10:00 до 15:00).

Если у вас нет возможности самим купить продуктовый набор, то по реквизитам Медиагруппы можно совершить пожертвование любой суммы, которую вы посчитаете нужным, с сообщением: благотворительный марафон "Спасибо за Победу"!

Благотворитель может перечислить деньги на счет:



Для физических лиц:

№ карты: 4276 0216 8012 1956

Номе счета: 40817810102007628007

Банк получателя: АЛТАЙСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8644 ПАО СБЕРБАНК

БИК: 040173604

Кор/счет: 30101810200000000604

КПП 222443001

ИНН 7707083893

ОКПО 09101903

ОГРН 1027700132195

Адрес подразделения банка: 656038, БАРНАУЛ, ПР. КОМСОМОЛЬСКИЙ, 106-А

Получатель: Шаповалова Александра Дмитриевна

Назначение платежа: "Пожертвование для благотворительного марафона "Спасибо за победу"



Для юридических лиц: ИП Шаповалова Александра Дмитриевна



ИНН: 222212745286

Банк: ФИЛИАЛ "НОВОСИБИРСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК"

Р/сч: 40802810023100001488

Кор/сч: 30101810600000000774 в СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ

БИК: 045004774

Получатель: ИП Шаповалова Александра Дмитриевна

Назначение платежа: "Пожертвование для благотворительного марафона "Спасибо за победу".

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