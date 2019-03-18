Поклонская рассказала, как она полюбила мем "няш-мяш"

Депутат Госдумы Наталья Поклонская в эфире телеканала "Первый Севастопольский" рассказала, что мем "няш-мяш" сначала ее обидел, но позже она сама увидела в нем обратную сторону и волноваться перестала.

"Я в самом начале переживала о "няш-мяш", "прокурор". Был очень сложный период, не спали ночами", – рассказала Поклонская. Она подчеркнула, что в тот период приходилось принимать "сложнейшие решения", за которые потом приходилось нести ответственность, и фраза "няш-мяш" в это время звучала очень некстати.

"Было немножко обидно: такая сложная служба, и "няш-мяш", – добавила она.

Впрочем, как она отметила, позже она сама убедилась в искренности мема, после чего ушло и волнение по его поводу. Поклонская просто увидела реакцию детей на мем: "У меня дочь с племянником помнят все слова наизусть. И мне стало не то что смешно, а светло на душе – это все искренне".

Мем "Няш-мяш" появился после слов Поклонской, которую спросили, что она думает о реакции интернета на ее миловидную внешность и аниме-рисунках с ней. "Здесь я прокурор. И поэтому никаких няш, мяш, и тому подобное… я не допущу!" – заявила она в 2014 году, будучи прокурором Крыма. Кроме того, с ее подачи мем получил развитие. Поклонская как-то пошутила: "Няш-мяш – Киев наш". Позже она пояснила, что россияне с украинцами являются одним неразделимым народом.