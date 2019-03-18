Житель Рубцовска предстанет перед судом по обвинению в истязании сына – отец бил ребенка за плохие оценки в школе.

Как сообщили в краевой прокуратуре, в образовательном учреждении заметили, что ученик пятого класса систематически приходил в школу с синяками. "При разбирательстве было установлено, что отец, который один воспитывал ребенка на протяжении 2018 года, периодически бил сына за неудовлетворительную успеваемость в школе и непослушание", – уточняют в прокуратуре.

Мужчина объяснил свои действия тем, что придерживается такой модели воспитания.

В данный момент ребенок проживает в социальном учреждении, а отцу предъявлено обвинение по статьям "Истязание малолетнего" и "Ненадлежащее выполнение обязанностей по воспитанию ребенка".

Мужчине грозит до семи лет лишения свободы.