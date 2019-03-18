Бывшего директора лагеря на Сямозере в Карелии, где в июне 2016 года погибли 14 детей, приговорили к девяти с половиной годам тюрьмы, сообщает LifeShot.

Бывший замдиректора лагеря Вадим Виноградов также приговорен к девяти с половиной годам.

Инструктор Валерий Круподерщиков получил 8 месяцев колонии-поселения, но из-за истечения срока давности его освободили.

Остальных троих подсудимых – инструктора Павла Ильина, главу карельского Роспотребнадзора Анатолия Коваленко и врио руководителя управления Людмилу Котович – суд признал невиновными.

17 июня группа из 47 детей с четырьмя инструкторами отправилась в поход до береговой линии недалеко (около 3-х километров) от лагеря. Там они переночевали. 18 июня дети отправились в путь дальше, группа собиралась проплыть около 3,7 км до острова Фокенсуари. В последний раз группу видели на песчаном мысу.

Днем начался шторм и одно каноэ перевернулось. Первые сообщения о трагедии поступили утром 19 числа, в поселок Кудама позвонили представители детского лагеря и сообщили, что потеряли группу детей.

Примечательно, что еще 18 числа поступило экстренное сообщение фельдшеру скорой помощи Суоярской больницы, но было проигнорировано.

В результате предварительного разбирательства выяснилось, что время смерти погибших серьезно разнится. Некоторые дети скончались почти через сутки после трагедии – замерзли.

Тело четырнадцатого ребенка было найдено на берегу озера сотрудниками МЧС утром 26 июня.