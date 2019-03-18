Аптеки предложили наказывать за навязывание лекарств покупателям

Союз "Национальная фармацевтическая палата" (НФП) направил письмо заместителю министра промышленности и торговли РФ Сергею Цыбу с просьбой ввести наказания за заключение маркетинговых договоров с производителями лекарственных препаратов, пишет "Коммерсантъ".

По информации НФП, аптеки навязывают определенные медикаменты более 60% покупателей. НФП считает необходимым регулировать взаимодействие между аптечными сетями и производителями. В письме предлагается запретить приоритетную рекомендацию конкретного препарата покупателям в рамках маркетинговых договоров между аптечными сетями и производителями.

Также предлагается полностью отказаться от лоббирования аптеками определенных препаратов. В НФП считают, что за нарушение этого запрета фармацевтов необходимо отстранять от работы на срок до шести месяцев.

По словам представителя НФП Дмитрия Целоусова, сейчас в Госдуме обсуждается вопрос ограничения маркетинговых бонусов аптечным сетям от фармпроизводителей по аналогии с продовольственной розницей, представители которой могут получать вознаграждение не более 5% от объема поставки.

Вопрос регулирования маркетинговых бонусов действительно обсуждается, подтвердил первый замруководителя фракции "Единая Россия" по законопроектной деятельности Андрей Исаев. Однако, как он отметил, определенного решения пока нет, но депутаты хотят добиться того, чтобы аптеки предлагали не только самые дорогие лекарства.

Ранее Минздрав предложил ввести для медиков ответственность за лечение по не утвержденным ведомством критериям.