Личность Джека-потрошителя установили британские ученые

Британские ученые выяснили, кто именно скрывался под личиной Джека-потрошителя и убивал проституток, пишет "Росбалт" со ссылкой на The Sun.

Jack the Ripper 'finally unmasked as Polish barber using fresh DNA tests from murder scenes'.https://t.co/yLMZ6AlGUb pic.twitter.com/EdU0OfYjgg — LADbible (@ladbible) 17 марта 2019 г.

Оказалось, что потрошителем, или "убийцей из Уайтчепела", был польский парикмахер Эйрон Косминский. К такому выводу пришли специалисты Ливерпульского университета.

Сделать открытие им помог анализ платка убитой девушки, на котором была не только ее кровь, но и кровь преступника. Его ДНК сравнивалась с биоматериалом живущих представителей рода Косминских.

Отмечается, что версия с этим убийцей-брадобреем из Польши возникла еще в 2014, но сначала была раскритикована за безосновательность.