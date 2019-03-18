Спустя пять лет большинство жителей России довольны возвращением Крыма, сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) со ссылкой на собственное исследование.

88% респондентов положительно оценили вхождение полуострова в состав РФ. Среди людей от 60 лет и старше такого мнения придерживаются 94%.

Еще 18% участников исследования рассказали, что их жизнь стала лучше после референдума 2014 года. В частности, 21% опрошенных довольны, что могут ездить в Крым, не пересекая границы. Еще 73% россиян отметили, что Крым стал больше развиваться в составе России.

Однако есть и недовольные. Каждый десятый (9%) считает, что воссоединение негативно повлияло на жизнь. Недовольство опрошенных вызывают антироссийские санкции и падение уровня жизни в стране – так ответили по 4% участников исследования.

Еще 29% не смогли назвать отрицательного влияния этого события на их жизни. При этом для 70% респондентов вообще ничего не изменилось.