Евгений Минов — обычный парень, выросший в алтайском городе Славгороде (население около 30 000 человек — прим.авт.) не останавливается на пути к мечте. Сейчас он снимается в кино и в Москве проводит праздники для звездных клиентов. За свои 33 года он совершенно бесплатно объехал более 20 стран. Каков на самом деле Жерар Депардье, когда снимаешься с ним в одном фильме, где живут самые красивые девушки и как бесплатно, но комфортно путешествовать по миру — Евгений рассказал в своих личных записях, предоставленных редакции Amic.ru.

Оставаясь в Славгороде, я вряд ли побываю в Англии

Я люблю свой город — не из тех, кто, уезжая со своей малой родины, начинает поливать грязью родные пенаты. В 2004 году я заканчивал педагогический колледж по специальности преподаватель английского языка и решил не останавливаться на достигнутом, а продолжать развиваться. Моей главной мечтой на тот момент была поездка за рубеж, в идеале — в Англию. Я хотел стать переводчиком. Прекрасно понимая, что оставаясь в Славгороде, я вряд ли побываю в Англии, я подал документы в Барнаульскую педагогическую академию. В вузе я принимал участие в разных творческих конкурсах и загорелся идеей стать актером. После окончания Академии я решил лететь в Санкт-Петербург. На это было две причины: первая — этот город рядом с Европой, а я хорошо знаю английский и немецкий языки, а второе — это то, что там снимаются фильмы — это стало моей новой мечтой.

Англия/Фото из архива героя публикации

Актерская карьера

Начиналось все с Питерских кастингов. Я регистрировался на разных сайтах, в группах "ВКонтакте" и на актерских порталах, смотрел заявки на роль, выбирал те, которые подходят моим параметрам: рост, размер одежды, цвет волос, глаз, возраст.

Затем отсылал свою фотографию в кастинг-агенство, краткую информацию о себе. Если мою кандидатуру согласовывали, то я получал приглашение. На самом кастинге надо выполнить задания. Что я только не делал: рассказывал сказку невидимой дочке, отжимался с голым торсом, играл на воображаемом синтезаторе, изображал множественный раскол личности, общался с женщиной, которая висела на потолке.

Самые большие гонорары платят за рекламу. Я участвовал в кастинге на ролик, за который готовы были заплатить 500 000 рублей, но к сожалению не прошел. Среднее количество претендентов на роль в рекламе до пятисот человек.

За первый год жизни в Санкт-Петербурге я снялся в 11 картинах, в основном в массовке. Помимо съемок в памяти об этом городе сохранились впечатления о тысячах музеев, театрах, красивейших мостах. Чтобы почувствовать атмосферу города достаточно зайти в историческую парадную жилого дома: дворянские витражи, печи и винтовые пролеты, оставшиеся с того времени, берут за душу и утаскивают в Серебряный век.

После совместной съемки в сериале "Народный детектив" с Александром Половцевым, известным как майор Соловец из "Улиц разбитых фонарей"

О проектах

Жизнь в Санкт-Петербурге познакомила меня с такой профессией как шоумен. Начинал эту деятельность в 2010 году, проводил разные шоу в основном на детских мероприятиях: шоу мыльных пузырей, азотное шоу, тесла шоу, бумажное шоу, иллюзион шоу. Затем стал ведущим — проводил мероприятия для Вячеслава Бутусова, Ильи Ковальчука, Евгения Дятлова, Ксении Бородиной, Сергея Роста и многих других.

На съемках сериала "СашаТаня"

Один из интереснейших для меня съемочных проектов — участие в специальной VR (виртуальная реальность) программе для Эрмитажа вместе с Константином Хабенским. У меня было два съемочных дня, я играл старшего офицера, главного помощника Николая Первого. Проект снимался камерой в 360 градусов, поэтому вся съемочная бригада не могла быть "по ту сторону камеры", не могла от нее спрятаться, поэтому приходилось идти на маленькие хитрости: режиссер прятался за дверью, звукорежиссер за какой-нибудь статуей, точно повторяя все линии и изгибы скульптуры.

Хабенский, Депарьде и другие

Был очень впечатлен Константином Хабенским — большой профессионал! Любой перерыв в съемках он использовал для повторения и проговаривания своего текста. И к тому же он параллельно принимал участие в другом проекте "Троцкий". В жизни, как и в кино, он спокойный человек, не слишком эмоциональный.

На съемках фильма "Распутин"

Я снимался в проекте "Распутин", где в главной роли играл Жерар Депардье. Съемка проходила в городе Пушкин в Екатерининском дворце, в зале, где всё было покрыто золотом. Я сыграл одного из раненых солдат. В проект попал благодаря „киношным“ связям, которые у меня завязались.

Целый съемочный день я провел на съемке с Депардье, но пообщаться с ним к сожалению не получилось — было всё строго. Однако я аккуратно сумел сделать пару снимков. Французский актер мне показался настоящим профессионалом своего дела, вжился в роль, на площадке был доброжелателен.

На съемках фильма "Распутин"

Также принимал участие в съемке креативной рекламы для хоккейного Спартака, играл болельщика, который управлял Волгой-кабриолетом. На тот момент на улице было холодно, заморозки, около минус двух градусов. По меркам Алтая — это где-то минус 10, а мы играли летние сцены и ехали в кадре на автомобиле без крыши, а это еще добавляло холода! Это были самые чумовые и веселые съемки.

Герой публикации в роли фаната "Спартака"

Кастинг рук

На одном из актерских порталов, где я зарегистрирован, объявили кастинг рук, до этого момента я даже не знал, что такое бывает. Я подал заявку и забыл. Через неделю мне пишут, что мои кисти рук утвердили, и я принял участие в съемке рекламы для какого-то банка, где нужно было в кадре прикладывать банковскую карточку к терминалу. Мне впервые сделали мужской маникюр и гримировали кисти рук! За два часа прикладывания карточки к терминалу я получил 15 000 рублей. За эти деньги в родном Славгороде пришлось бы работать целый месяц.

Бесплатные путешествия

Германия

Мое первое путешествие за границу состоялось в 2008 году в Германию. Это была программа Au-Pair, она обычно длится год, но я договорился на полгода. Суть программы: ты живешь в семье той страны, в которую едешь, они тебе предоставляют жилье и питание, даже дают карманные деньги, тогда это было около 260 Евро, а ты помогаешь с их детьми. В "моей" семье было двое мальчишек 9 и 11 лет, мы с ними днем брали велосипеды или мяч и шли играть. Я чувствовал себя их старшим братом. В целом было не сложно, так как я не весь день был с ними, а только часов по пять, пока родители были на работе. Ну а в субботу и воскресенье делал, что хотел — это были мои так сказать выходные дни. Подводя итог: кто хочет подтянуть иностранный язык, может пожить целый год в стране, в которой действует эта программа.

Au Pair — это международная программа культурного обмена, позволяющая молодым людям со всего мира проживать за рубежом в иностранной семье. Без лишних затрат участники программы могут ознакомиться с новой страной и оставить в ней, хоть и не большой, но все же свой след.

Немцы — это порядок, это трудолюбие и опрятность. Это четкие временные рамки в работе, если работа начинается в 8.00, то она начнется строго в 8.00, а не в 8.01 и если она заканчивается в 18.00, то она четко в это время и закончится. Один раз я подрабатывал в одной книжной компании, мы там отсортировывали книги и каждый час был перерыв на 5 минут, сначала я не знал об этих четких временных рамках и когда начинался перерыв, а я еще чего-то не доделал, то спокойно заканчивал и шел на перерыв, а он уже к тому времени заканчивался и начинался новый трудовой час и мне пришлось проработать без перерыва, поэтому я сделал некоторые выводы и перестал доводить определенную работу до конца. Если начался пятиминутный перерыв, я всё бросал и шел отдыхать, но уже ровно через пять минут я возобновлял свою деятельность.

В "моей" немецкой семье все привыкли во время приема пищи пользоваться вилкой и ножом до такой степени, что порой мне казалось, что эти столовые приборы являются продолжением их рук. Однажды, я устроил "Русский день" и решил угостить их пельменями, а они были очень маленького размера, так к моему удивлению немцы разрезали каждый пельмень пополам.

Я прожил шесть месяцев в Баварии в Нюрнберге и могу заявить с полной уверенностью, что немцы там пьют пиво, больше чем русские. В немецкой семье, в которой я жил, глава семьи Роберт каждый ужин выпивал по 1-2 бутылочки пива, но тут такой момент, что он это делал не для того, чтобы поймать хмельное состояние, это больше как традиция, это культура пития. И да, колбаски они едят, колбаски там отменные, и очень пряные, аж слюнки потекли.

Пока я находился в Германии, я познакомился с другими ребятами, которые приехали по этой программе и мы с ними много путешествовали. Один раз решили покорить Голландию и Бельгию на велосипедах и нам это удалось совершить за 7 дней. Мы вчетвером сели в поезд в Нюрнберге (город, в котором я жил), доехали на нем до границы с Голландией и затем сели на велосипеды и переехали границу и оказались в городе Неймеген, затем Утрехт, Амстердам, Гаага, Роттердам, Дордрехт, Бреда, Антверпен и Брюссель.

Голландия — идеальная страна для вело путешествий. Ночевали мы в палатках — рядом с каждым городом есть места для кемпинга, всего 5 евро и ты можешь разбить свою палатку на ночь, есть души и туалеты, кафе.

Ирландия

В Ирландию я попал бесплатно, как волонтер в лагерь Barretstown — это некоммерческий лагерь для детей с онкологическими заболеваниями, основателем которого являлся Пол Ньюман американский актер, режиссер, продюсер. На две недели там собрались волонтеры со всего мира, которые сделали отдых ребят незабываемым! Атмосфера позитива там зашкаливает, дети абсолютно забывают, что у них есть проблемы со здоровьем, что собственно и помогает реально бороться с этими проблемами. Как утверждали врачи, находящиеся там, а это лучшие специалиста мира в этой области, что положительные мысли и эмоции помогают взрослым людям, а в особенности детям, полностью избавиться даже от такой болезни как рак.

Я побывал в Дублине, видел Тринити Колледж с его полем для игры в Регби, был в настоящих ирландских пабах, атмосфера там потрясающая: играет живое кантри, танцуют бабушки и дедушки под национальную музыку вместе с молодежью. Все думают, что Ирландцы рыжие – в принципе это так и есть. Благодаря своему любопытству и целеустремленности я стал участником нескольких международных программ, был волонтером, ездил по лингвистическим лагерям в Финляндии, Австрии, Черногории, Англии. Как актер я в начале своего пути и имею за плечами единичные проекты и массовые сцены. Уже летом я планирую полет в США, надеюсь, Голливуд будет ко мне благосклонен.

Фото: twitter.com

P/S:

Самые красивые девушки

Объехав более 20 стран я убедился, что на Алтае — самые красивые девушки. И речь идет не о внешности, а о душевности, харизме, умении общаться. В Чехии и Польше девушки близки русским по духу.

Иностранцы не знают, где находится Сибирь

Ну тут 50 на 50, бывало, что и в Питере не слышали про Барнаул, спрашивали "а где это?". А было, что мексиканцы, которые ни разу не были в России, прилетали ни в Москву, ни в Питер, а сразу летели в предгорья Алтайского края.

Где родился, там и пригодился

Не всегда. Если есть цель — меняй города и страны на пути к мечте.