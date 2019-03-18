Сезон зимовки лебедей-кликунов на незамерзающем озере Светлом в Советском районе Алтайского края завершается, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Как отметил егерь заказника "Лебединый" Владимир Никулинский, сейчас на озере осталось не более 200 особей и в ближайшие дни лебеди могут покинуть водоем.

"Разлетаться на гнездование в полярные районы лебеди в этом году начали еще до 8 марта. Этому способствовала теплая погода. Пока еще лебедей можно увидеть со смотровой площадки", – рассказал Владимир Никулинский.

Также отмечается, что в этом году в заказнике впервые зимовали более тысячи лебедей. За зиму птицы съели больше 20 тонн кормов.