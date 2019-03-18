Фото: пресс-служба ЛДПР
Активисты ЛДПР провели в центре Барнаула и Рубцовска пикеты в часть годовщины присоединения Крыма к России. Акция прошла в понедельник, 18 марта.
"Сегодня Крым отмечает пятилетие воссоединения с Россией. ЛДПР предлагает переименовать Республику Крым в Таврическую область. Нужно уходить от тюркского слова "къырым" – изрезанный. Таврида – вот правильное название этой территории. Кстати, именно Владимир Жириновский 27 лет назад стал первым русским политиком, пообещавшим вернуть полуостров в состав России. Почему каждый год мы празднуем эту дату – 18 марта? Чтобы все понимали: русские всегда побеждают", – прокомментировал участник пикета, депутат фракции ЛДПР в Барнаульской городской думе Дмитрий Ворсин.
В Барнауле акция прошла возле памятника защитникам Сталинграда, у кинотеатра "Мир". Активисты партии вышли под лозунгами: "Крым – русская земля", "ЛДПР: настал час великого русского объединения", "Крым с Россией на все времена", "Русские своих не бросают".
А в Рубцовске либерал-демократы выступили на общегородском митинге и провели свой собственный пикет "Крым. Россия. Навсегда". На мероприятии раздавали партийную прессу и календари.
Комментарии
ДБ (с)
В Греческом зале, в Греческом зале.....мышь белая
На самом деле плата России за Крым огромна. Цена, которую мы платим за Крым, не в сомнительных официальных цифрах, процентах доли бюджета или ВВП. Цена — в другом:
1) в разрыве и сломе (видимо, теперь уже навсегда) постсоветского пространства, противопоставлении России ближайшим соседям. После Крыма ни одна страна на постсоветском пространстве не видит Россию стратегическим ориентиром и ключевым партнером — ни страны ЕврАзЭС, ни ОДКБ, ни Белоруссия, с которой мы формально как бы близки. Напротив, всем ближайшим соседям страшно и неприятно иметь с нами дело. Вероломное, густо замешанное на лжи и пропаганде нарушение всех международных и российских договоров и законов привело во всех бывших республиках СССР к необратимому разочарованию.
2) в изоляции, в которой оказалась Россия (см. статью «Осознанный выбор», февраль 2015). Путин превратил Россию в страну, которая во всем мире сегодня воспринимается как агрессивное мафиозное государство.
3) в экономическом ущербе от санкций, который составил примерно 6% ВВП за период с 2014 года. Но еще больший ущерб России нанесен тем, что российская экономика, будучи периферийной, оторвана от мировых связей и противопоставлена им.
4) в криминальной войне на Донбассе, в которой погибли десятки тысяч людей, жертвами и заложниками которой стали в первую очередь жители востока Украины. Миллионы людей лишились нормальной жизни, став разменной картой в глупой и бесперспективной геополитической игре. Спустя пять лет жизнь на Донбассе разгромлена в прямом и переносном смысле.
5) в возвращении безграничной по масштабам и цинизму тотальной государственной лжи, сравнимой с советскими временами. Как и в СССР, без лжи и лицемерия власти сегодня уже не могут разговаривать с народом. Ложь оправдывает грязные средства, наркотизирует массовое сознание. В итоге именно она, непрерывная и всеобъемлющая государственная ложь, сильнее, чем что бы то ни было, разрушает страну.
В Рубцовске дорог нет, работы нет, зато Крым с Россией на все времена!
А почему т.н. русские бросили свое население на произвол судьбы в самой России - никто нас от олигархов и правящей партии не защищат?!
В Сербии, Молдове майдан и про Венесуэллу замолчали, видно и там СШП свои порядки наводит.
Осталось отдать курилы и пожертвовать ЛДНР...
лихо они отыгрались.
18.03.2019 16:52
- гость -
сгинь, хохло-пропагандист
Особенно смешно выглядят эти лозунги в Рубцовске)) Дорог нет, коллектор рухнул...и ещё овер дофига чего случилось, а они крыму радуются)))