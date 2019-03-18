Россиянин решил распилить найденный артиллерийский снаряд и умер

Житель Ленинградской области попытался распилить найденный им артиллерийский снаряд и погиб из-за взрыва боеприпаса, сообщает 47news со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным издания, инцидент произошел 17 марта на территории садоводческого некоммерческого товарищества "Моряк" в массиве Михайловский. 52-летний россиянин нашел 75-миллиметровый артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны и попытался распилить его углошлифовальной машинкой.

Боеприпас взорвался, мужчина скончался на месте происшествия. Причиной смерти стал осколок, который во время взрыва попал в висок погибшему. Скорую помощь вызвал его отец. Медикам оставалось лишь зафиксировать факт смерти. По факту инцидента проводится проверка.