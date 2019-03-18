Путин подписал законы об оскорблении власти и фейковых новостях

Президент России Владимир Путин подписал законы о блокировке фейковых новостей и наказании за оскорбление власти. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Закон о фейках предусматривает наказание за распространение недостоверной информации, которая искажает факты и угрожает обществу. Закон о недопустимости оскорбления государственных символов устанавливает наказание за публикацию в интернете материалов, оскорбляющих общество, власть и госсимволы страны.

Следить за исполнением обоих законов будет Генпрокуратура России. Ведомство получит право блокировать такие материалы в Сети во внесудебном порядке. Роскомнадзор, в свою очередь, будет выносить предупреждения изданиям за злоупотребления свободой массовой информации. Два предупреждения в течение года могут обернуться лишением статуса СМИ.

Одновременно подписан сопутствующий закон с поправками в Кодекс РФ об административных правонарушениях (КоАП), устанавливающий штрафы до 300 тыс. рублей и возможность административного ареста за оскорбление государственных символов и институтов. С этой целью внесены поправки в статью 20.1 КоАП ("Мелкое хулиганство").

Так, за распространение оскорбительных материалов штраф может составить от 30 тыс. до 100 тыс. рублей. При повторном совершении правонарушения штрафные санкции возрастут до 100-200 тыс. рублей, а в случае устойчивого рецидива (более двух раз) – до 200-300 тыс. рублей. При этом в двух последних случаях в качестве альтернативного предусматривается наказание в виде административного ареста на срок до 15 суток.

Что касается фейковых новостей, предоставляющих заведомо недостоверную общественно значимую информацию, которая публикуется под видом достоверных сообщений и создает угрозу жизни или здоровью граждан, имуществу либо может повлечь массовое нарушение общественного порядка, то здесь также предусмотрены различные наказания. Закон предусматривает штрафы за публикацию фейковой информации: максимальный штраф для граждан – 400 000 руб., для должностных лиц – 900 000 руб., для юрлиц – 1,5 млн руб.

Документы внесли на рассмотрение Госдумы сенаторы Андрей Клишас и Людмила Бокова, а также депутат Госдумы Дмитрий Вяткин. Нижняя палата приняла их в третьем чтении 7 марта, а верхняя – 13 марта.

Ранее Совет по правам человека при президенте России (СПЧ) попросил Владимира Путина отклонить и отправить на доработку законы о наказании за фейковые новости и неуважении к власти.