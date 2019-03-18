Президент России Владимир Путин на встрече с представителями общественности в Симферополе пошутил про нехватку средств у евреев, сообщается в Twitter "Кремлевский пул РИА".

Путин: "У евреев проблемы с финансами!Только в Крыму это возможно" pic.twitter.com/IgTrW8Ilhj — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 18 марта 2019 г.

Отмечается, что о финансовых проблемах Путину сообщил руководитель еврейской общины Бенджамин Вольф. Он пожаловался на задержку строительства синагоги в Симферополе из-за "финансового вопроса".

"У евреев проблемы с финансами. Только в Крыму это возможно", — пошутил в ответ Путин под смех собравшихся.

Вольф уточнил, что новая синагога будет построена на месте расстрела евреев в 1941 году. Он пообещал закончить ее возведение до конца года и пригласил Путина на ее открытие. В ответ Путин предложил также пригласить премьера Израиля Биньямина Нетаньяху.