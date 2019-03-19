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Российские ученые нашли средство от болезни Паркинсона

, ИА "Амител"
"По сути, мы нашли целый класс антипаркинсонических агентов", - отметил ученый
Пока результат подтвержден опытами на животных / Фото: azertag.az

Пока результат подтвержден опытами на животных / Фото: azertag.az

Российские ученые нашли вещество, способное восстанавливать нейроны, поврежденные болезнью Паркинсона, сообщает FlashSiberia со ссылкой на заявление сотрудника Новосибирского института органической химии имени Н.Н. Ворожцова.

"Нами обнаружен новый класс веществ, которые не только устраняют симптомы болезни Паркинсона, но и способствуют регенерации нейронов", — заявил главный научный сотрудник НИОХ Константин Волчо на симпозиуме "Генные и клеточные технологии в моделировании и терапии заболеваний человека".

Ученый отметил, что пока результат подтвержден опытами, проведенными на животных, которым вводили специальный токсин, чтобы вызвать болезнь. Отмечается, что нейроны у подопытных восстановились практически полностью, что дает надежду не только на симптоматическое лечение, но и на "реальную терапию".

Волчо подчеркнул, что лучший вариант для продолжения экспериментов — испытания на клеточных линиях людей, страдающих паркинсонизмом. Результатом работы станет создание "библиотеки" соединений, эффективных против болезни. "По сути, мы нашли целый класс антипаркинсонических агентов", — заключил ученый.

Болезнь Паркинсона (дрожательный паралич) — неврологическое заболевание, которым в основном страдают пожилые люди. Характеризуется непроизвольными колебательными движениями тела, неустойчивым положением, которое принимают части тела, и другими нарушениями.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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