Мировая премьера Touareg V8 TDI

Новинка с двигателем мощностью 421 л.с. является самым мощным дизельным SUV в модельной линейке. Максимальный крутящий момент высокотехнологичного дизельного двигателя с турбонаддувом сопоставим с показателями моторов спортивных суперкаров – 900 Н·м. Такие характеристики обеспечат великолепную динамику в любых условиях.



Динамические характеристики Touareg V8 TDI*: разгон до 100 км/ч за 4.9 с, максимальная скорость – 250 км/ч. Как и другие силовые агрегаты Touareg, двигатель V8 соответствуют требованиям экологического стандарта Euro 6d-TEMP. Покупатели флагмана смогут выбрать между стандартными пакетами внутреннего оформления Elegance и Atmosphere (Элегантность и атмосфера).



Внутреннее пространство Touareg V8 TDI представляет собой зону комфорта с современным и эксклюзивным оснащением. Сиденья и двери в обеих версиях оформления интерьера отделаны кожей Vienna (Виенна). Стеклянная поверхность экранов цифровой приборной панели Innovision Cockpit (Кокпит – дисплей и органы управления), первоклассная кожа, алюминиевые и хромированные элементы позволяют увидеть и ощутить высочайшее качество исполнения новой модификации. Среди эксклюзивных деталей – декоративные элементы из натурального дерева.

По сравнению с версиями с двигателем V6, Touareg V8 TDI в стандартной комплектации дополнительно оснащается следующими компонентами: пневмоподвеска, электрический привод крышки багажника, сиденья повышенной комфортности, охранная сигнализация, накладки на педали из нержавеющей стали и пакет Light & Sight (Лайт энд Сайт), включающий наружные зеркала с автоматическим затемнением и систему динамического управления светом фар.



Широкий набор функционального оборудования автомобиля также включает самые прогрессивные системы помощи водителю и управления компонентами ходовой части. В спектр средств обеспечения безопасности входят: система ночного видения Night Vision (в темное время суток с помощью тепловизора обнаруживает людей и животных), ассистент движения в пробках Traffic Jam Assist (Траффик Джем Ассист), ассистент выбора полосы движения на ремонтируемой дороге Roadwork Lane Assist (Роад ворк Лэйн Ассист – полуавтоматическая система управления, предупреждение о выезде из занимаемой полосы, самостоятельное выполнение разгона и торможения на скорости до 60 км/ч), ассистент контроля поперечного трафика спереди Front Cross Traffic Assist (Фронт Кросс Траффик Ассист) реагирует на объекты, перемещающиеся перед Touareg в поперечном направлении). Такие технологии, как активное управление всеми колесами и система подавления кренов с электромеханическими стабилизаторами поперечной устойчивости, гарантируют модели идеальные управляемость и комфорт.

ООО "АлтайЕвроМоторс"

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