Законопроект, включающий в себя возвращение к сезонному переводу времени, внесен в нижнюю палату парламента, сообщает РИА "Новости".

Автором инициативы выступил Андрей Барышев ("Единая Россия"). Он предлагает в последнее воскресенье марта переводить стрелки часов на час вперед, а в последнее воскресенье октября – на час назад.

По оценке разработчиков, документ призван защитить права россиян на комфортную среду обитания, отдых, охрану здоровья, занятия физической культурой и спортом.

В частности, в качестве аргумента в пользу принятия закона о переводе времени приводится увеличение эффективности использования светлого времени суток на 200 часов, которое население могло бы потратить с пользой для здоровья, например, устроить прогулку.

В то же время отмечается, что сейчас во многих регионах страны на протяжении большей части года наблюдается ситуация, когда "рассвет наступает в 2-4 часа ночи", то есть во время, когда большинство людей еще спят, закат же – наоборот, слишком рано.