Депутаты Госдумы приняли во втором чтении проект закона о новом порядке расчета пенсий для малообеспеченных неработающих пенсионеров, сообщает пресс-служба парламента.

Голосование состоялось сегодня, 19 марта. Законопроект принят с поправкой, которая предусматривает одинаковую методику определения прожиточного минимума пенсионеров для всех регионов.

"Необходимо не просто добиться повышения уровня жизни самых незащищенных категорий пенсионеров, но и установить четкие и прозрачные правила расчета прожиточного минимума в масштабах всей страны, — аргументировал спикер парламента Вячеслав Володин. — Это позволит исключить возможность манипуляций с его величиной".

Как говорят в думе, обсуждение не затянется – окончательный вариант закона планируется принять уже на этой неделе.

"Люди получат и доплаты в полном объеме, и пенсию, которая с 1 января проиндексирована на 7%, — пообещал Володин. — При этом им не придется ни писать заявление, ни собирать справки".

Напомним, по действующему законодательству, социальная доплата к пенсии устанавливается, если общая сумма материального обеспечения неработающего пенсионера (пенсия и ежемесячная денежная выплата) не достигает величины прожиточного минимума пенсионера в регионе его проживания.

При этом размер соцдоплаты может меняться. Так, если в результате индексации общая сумма материального обеспечения увеличивается, но остается ниже прожиточного минимума, соцдоплата по-прежнему выплачивается, но в уменьшенном размере. И пенсионер по-прежнему получает сумму, равную прожиточному минимуму.

Если после индексации размер пенсии превышает региональный ПМП (то есть его суммарный доход выходит за пределы черты бедности), выплата социальной доплаты приостанавливается.

Законопроект изменяет порядок. Сначала устанавливается социальная доплата в размере, необходимом для доведения материального обеспечения пенсионера до уровня ПМП в регионе, а затем только осуществляются индексация пенсии и выплаты.

Таким образом, материальное обеспечение неработающего пенсионера в каждом году будет превышать уровень прожиточного минимума на сумму индексации пенсии и ежемесячной денежной выплаты в текущем году.