На качество нашей жизни влияет множество разных факторов, одним из которых является ментальное здоровье – состояние благополучия, при котором человек может эффективно реализовывать свой собственный потенциал, успешно справляться с неудачами, продуктивно работать.

На сегодняшний день в обществе довольно распространены стрессовые ситуации, приводящие к тревоге, депрессии, паническим атакам, нарушениям сна и другим нервным состояниям. Но зачастую люди, страдающие данными расстройствами, прибегают к самолечению, боясь обратиться к специалисту. И зря: такая тонко организованная система, как человеческая психика, требует внимания квалифицированных докторов. К кому же обратиться за помощью?

ОПЫТНАЯ КОМАНДА ДЛЯ РЕШЕНИЯ НЕРВНО-ПСИХИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ

Уже через несколько дней в Барнауле состоится официальное открытие нового медицинского центра "Ментальное здоровье", специализирующегося на лечении именно нервно-психических расстройств. Команда медицинского центра "Ментальное здоровье" предлагает комплексный подход к избавлению от чувства тревоги, стресса, нарушений сна, депрессии, панических атак, расстройств личности и других нервных состояний.

Для обеспечения более качественного лечения в центре имеются функциональный процедурный кабинет и медицинская сестра, что дает возможность максимального контроля за проводимой терапией и состоянием пациента ежедневно.

Прием будут вести высококвалифицированные врачи – доктора и кандидаты медицинских наук с большим опытом работы:

Строганов Александр Евгеньевич, доктор медицинских наук, профессор, врач психотерапевт, психиатр, психиатр-нарколог высшей категории. Стаж работы 30 лет.





Королев Андрей Александрович, кандидат психологических наук, доцент. Стаж работы 14 лет.

Картавых Кристина Викторовна, врач психиатр-психотерапевт первой категории. Стаж работы более 10 лет.

Черевко Светлана Яковлевна, врач-невролог. Стаж работы более 20 лет.

БЕСПЛАТНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ ДЛЯ ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ

23 марта 2019 года с 11:00 до 18:00 в честь официального открытия медицинского центра специалисты учреждения – психотерапевты, неврологи и психологи – проведут для желающих бесплатные консультации по предварительной записи. Подробности по телефону: 69-14-16.

Медицинский центр "Ментальное здоровье": ваше спокойствие – наша забота!



Психотерапевтический центр "Ментальное здоровье"

г. Барнаул, ул. Молодежная, 16

Телефон: 69-14-16

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