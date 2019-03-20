Солнечный день с потеплением местами до +5 градусов прогнозируют в Алтайском крае в среду, 20 марта.

"Без осадков, на дорогах сильная гололедица. В утренние часы местами изморозь, туман", – говорится в сообщении регионального Гидрометцентра.

Днем по краю будет 0…-5 градусов, в предгорьях до +5 градусов. Ветер северо-восточный, 2-7 метров в секунду, местами порывы до 12 метров.

В Барнауле будет без осадков, на дорогах сильная гололедица. В утренние часы изморозь. Дневные температуры в краевой столице составят -1…-3 градуса. Ветер северо-восточный, 2-7 метров в секунду.