Уругвайская певица и актриса Наталия Орейро 16 марта начала свой концертный тур на территории постсоветского пространства с программой Unforgettable, посвященной космосу, сообщает РИА "Новости".

Первое выступление состоялось в Кишиневе. Затем она даст концерт в 13 российских городах. Завершатся гастроли 16 апреля в Воронеже.

Орейро рассказала, что почти вся ее команда состоит из россиян, и она сама уже ощущает себя почти русской.

"Я работаю с русской командой, музыкантами и танцорами. Я чувствую себя почти русской, почему не иметь русскую команду? Мне комфортно", – поделилась исполнительница.

Звезде латиноамериканских сериалов и фильмов Наталии Орейро в прошлом году исполнился 41 год. Многие из нас помнят ее по культовому телесериалу "Дикий Ангел". Кроме того, Наталия хорошо известна как популярная певица. В России она бывала неоднократно и выступала в нашей стране с большими шоу.