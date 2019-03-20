Звезда фильмов для взрослых Елена Беркова госпитализирована в одну из московских клиник, сообщает "СтарХит".
Экс-участницу "Дома-2" доставили в больницу в полуобморочном состоянии.
Ее диагноз неизвестен, но другая пациентка утверждает, что Беркова находится в полуобморочном состоянии.
Елена бледна и практически не разговаривает. Предполагается, что до такого состояния она могла довести себя постоянными диетами.
Сейчас ее подключили к капельнице, сделали несколько уколов, – рассказывает пациентка.
А у палаты знаменитости постоянно дежурит мужчина спортивного телосложения. Он регулярно интересуется самочувствием Берковой.
Комментарии
Заработалась?
А у палаты знаменитости постоянно дежурит мужчина спортивного телосложения. Он регулярно интересуется самочувствием Берковой.
режиссер? или главный герой?
Сутер
шоколадный цех закрылся на кап ремонт!!!!!! КИНА НЕ БУДЕТ!!!
Злые вы. Сами фильмы для взрослых смотрите постоянно, а стебаетесь
от***ся Бобик ))))))))))))
Жить будет, не?