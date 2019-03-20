Звезда фильмов для взрослых Елена Беркова госпитализирована в одну из московских клиник, сообщает "СтарХит".

Экс-участницу "Дома-2" доставили в больницу в полуобморочном состоянии.

Ее диагноз неизвестен, но другая пациентка утверждает, что Беркова находится в полуобморочном состоянии.

Елена бледна и практически не разговаривает. Предполагается, что до такого состояния она могла довести себя постоянными диетами.

Сейчас ее подключили к капельнице, сделали несколько уколов, – рассказывает пациентка.

А у палаты знаменитости постоянно дежурит мужчина спортивного телосложения. Он регулярно интересуется самочувствием Берковой.