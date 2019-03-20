Серьезный пожар произошел утром в среду, 20 марта, в жилом доме в барнаульском микрорайоне Восточный.

В ГУ МЧС по Алтайскому краю порталу Amic.ru сообщили, что инцидент случился на улице 3-я Степная. Данные о возгорании поступили в 05:58. Ликвидировать пожар удалось в 06:38.

В результате пожара пострадали два дома, стоящие рядом. Общая площадь возгорания составила около 160 квадратных метров. В результате случившегося никто не пострадал.

На тушении работали восемь единиц техники и 28 человек личного состава.

Причиной возгорания называется нарушение правил эксплуатации печного отопления.