В Алтайском крае выросло количество пенсионеров: в 2018 году было назначено 36 тысяч новых пенсий. Всего в минувшем году в регионе было 766,6 тысяч пенсионеров. Об этом журналистам сообщил управляющий алтайском отделением Пенсионного фонда Борис Трофимов во вторник, 19 марта.

По данным регионального ПФР, в 2018 году в регионе было 766,6 тысяч пенсионеров, из них страховую пенсию получали 688,7 тысяч человек, пенсию по гособеспечению — 77,9 тысяч, получали выплат из средств пенсионных накоплений — 23,5 тысячи.

"В прошлом году мы назначили 36 тысяч новых пенсий. Да, количество пенсионеров увеличилось. В том числе и за счет продолжительности жизни пенсионеров. Отрадно, что за последние пять лет увеличилось и количество работающих пенсионеров, выросло количество трудостроенных", — сказал Трофимов.

Средняя страховая пенсия в Алтайском крае в 2018 году была в размере 12 тысяч 597 рублей. Страховая пенсия по старости — 12,813 тысяч рублей. Социальная пенсия — 8922 рубля.

По словам Трофимова, самая маленькая пенсия в регионе — 8,6 тысяч рублей. Хотя на самом деле она может быть ещё меньше, просто тем, кто не получает этот минимум, доплачивают из бюджета до 8,669 тысяч. Есть пенсионеры, получающие и по 25-30 тысяч рублей.

Напомним, что в минувшем году страховые пенсии были проиндексированы на 3,7% с начала года, это коснулось 570 тысяч неработающих пенсионеров. Помните обещанное увеличение пенсии на тысячу рублей? Оно произошло, правда, в Алтайском крае среднее повышение было на 850-900 рублей. Дело в средней зарплате, которая в регионе чуть меньше общероссийской. Пенсия по гособеспечению выросла с апреля на 2,9% для 78 тысяч пенсионеров.

Справка:

В 2018 году пенсии получали около 10 тысяч алтайских пенсионеров, проживающих в следующих странах: Германия (9589 человек), Израиль (108), США (37), Беларусь (24), Канада (8), Латвия (8), прочие страны (88).

Что касается социальных выплат, то ЕДВ (ежемесячную денежную выплату) получили 247,2 тысячи жителей региона. 74,7 тысяч человек получили выплату по уходу за нетрудоспособными, 10,8 тысяч — выплаты по уходу за детьми-инвалидами, 4,1 тысяча — получатели ежемесячного материального обеспечения (ДЕМО). В прошлом году ЕДВ была повышена на 2,5%

В целом доходы бюджета алтайского ПФР составили 132 млрд рублей, в том числе 36,6 млрд в виде страховых взносов на обязательное пенсионное страхование. Расходы — 132,9 млрд, из них на выплату пенсий пошли 116,9 млрд рублей, на соцвыплаты — 8,6 млрд, на выплату материнского капитала 5,3 млрд рублей.