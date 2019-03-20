В Международный день счастья (20 марта) аналитический центр Next Era назвал самую счастливую страну и объяснил, почему ее жители счастливее всех в мире, сообщает РИА "Новости".
Как следует из доклада организации, самое счастливое в мире – население Финляндии. При этом в обозримом прошлом страна была одной из самых бедных в Европе.
Но начиная с 1960-х годов, власти государства приняли экспериментальную программу по усилению внимания к своему народу, повышению его комфорта, безопасности и благосостояния, в результате чего сейчас страна одна из лидеров по уровню жизни.
В частности наблюдается высокий ВВП на душу населения, низкие уровни материнской смертности, бедности и преступности.
"Дело не только в том, что государство играет такую активную роль в жизни своих граждан, которая способствует благополучию нации, но и в том, что в итоге финны чувствуют себя в безопасности", – аргументировал исполнительный директор Next Era Юха Яакко.
Комментарии
Ну и почему великая наша держава не может никак последовать их примеру??? Потому что нашим властям на нас плевать!!!
20.03.2019 11:30
Студент
так они прямо уже об этом говорят ... главно, платите налоги и сборы.
чему тогда удивляться
"Государство существует не для того, чтобы превращать земную жизнь в рай, а для того, чтобы помешать ей окончательно превратиться в ад."Николай Бердяев.