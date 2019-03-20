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"Когда нет хозяина – все плохо": из "Изумрудного" сделают парк для тихого отдыха

, ИА "Амител", Вячеслав Кондаков
В АКЗС состоялся круглый стол о судьбе парка в центре Барнаула
В АКЗС прошел круглый стол на тему судьбы парка 'Изумрудный'

В АКЗС прошел круглый стол на тему судьбы парка "Изумрудный"

Фото: gdevbarnaule.ru

Представители мэрии Барнаула, общественники, депутаты и журналисты обсудили судьбу парка "Изумрудный", который уже два года фактически не работает. Мероприятие состоялось в Алтайском краевом законодательном собрании, из-за большого количества желающих попасть на круглый стол – его перенесли в большой зал, где проходят все заседания парламента.

Действующий арендатор парка ООО "Лидер" разработал современный проект, который бы сделал из площадки настоящее место притяжения, нашел инвесторов. Но планы разрушило уголовное дело против директора парка. Его обвиняют в незаконной рубке нескольких сотен деревьев. Одним из инициаторов встречи выступил депутат АКЗС от "Справедливой России" Владислав Вакаев, а также группа журналистов, которая предложила всем барнаульцам заняться высадкой деревьев на территории парка, не дожидаясь окончания судебного разбирательства между Управлением имущественных отношений Алтайского края с экс-арендатором.

Как отметил в ходе круглого стола депутат АКЗС, директор Барнаульского зоопарка Сергей Писарев, сейчас мэрия Барнаула совместно с правительством Алтайского края занимаются разработкой концепции "Изумрудного". Решение принято на уровне губернатора Виктора Томенко, который дал соответствующее поручение главе города Сергею Дугину. Сейчас же проблема "Изумрудного" в том, что у него нет конкретного хозяина, который бы занимался всем благоустройством и ухаживал за парком.

"Более зеленого города, чем Барнаул – нет. У каждого объекта в городе должен быть хозяин. Когда есть хозяин – в парке все хорошо. Когда нет хозяина – все плохо", – отметил Сергей Писарев.

Как рассказал присутствующим заместитель главы администрации города по градостроительству и земельным отношениям Сергей Демин, сейчас уже разрабатывается концепция парка "Изумрудный", который планируют сделать местом для тихого отдыха. После завершения всех судебных процессов, когда парк будет вновь передан Управлению имущественных отношений, в мэрии планируют по аналогу с парком "Центральный", создать автономное учреждение, которое и будет заниматься благоустройством "Изумрудного". Ожидается, что там появятся велодорожки, будет высажен газон для отдыха с большим количеством скамеек и минимальным количеством аттракционов. Именно такое же пожелание было высказано горожанами в ходе специального опроса в сообществе "Шпиль" в социальных сетях.

Для создания зеленой зоны в парке предстоит также высадить большое количество деревьев. Как рассказал Сергей Писарев, в "Изумрудном" действительно много деревьев, которые уже давно сгнили и нуждаются в замене. К слову, уже в апреле общественники решили выйти на специальный субботник в "Изумрудный" и убрать скопившийся там мусор.

"Все члены рабочей группы склонились к тому, что парк должен быть местом для тихого отдыха. Там не должно быть каких-то серьезных развлекательных и увеселительных мероприятий, ведь это все равно территория кладбища. Также все сошлись в том, что на территории парка ни в коем случае не должно быть никаких строек. Мы посмотрели карту и видим, что там было кладбище. Этот факт запрещает строительство. Во-вторых, есть храм, который также является памятником архитектуры. для него есть определенная охранная зона", – сообщил собравшимся Сергей Демин.

Напомним, что "Изумрудный" был создан в 1932 году. После развала СССР он быстро пришел в запустение. Первый арендатор принял его в 2002 году. Это была компания ООО "Парк культуры и отдыха "Октябрьский" под руководством барнаульского предпринимателя Павла Тулина. Договор был оформлен на 25 лет, но не "срослось": Тулин заявлял, что власти не дают ему работать и выдавливают из парка, власти отвечали, что Тулин запустил объект. В июне 2016 года аренда была переоформлена на нового арендатора – ООО "Лидер". Однако позже в отношении него было заведено уголовное дело из-за массовой рубки деревьев.

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Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

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Комментарии

20.03.2019 12:26
АБОРИГЕН

Эх, не удаётся дельце по тихой провернуть. Круглые столы приходится организовывать, зараза.

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20.03.2019 12:41
- гость -

Надо же.... Хотел, а тут уголовное дело... Прямо страдалец за правое дело.

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