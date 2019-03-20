Предприниматели Алтайского края, которые работают в несырьевом секторе экономики, смогут повысить производительность труда на 25-30% за пять лет благодаря мерам господдержки. Алтайский край вошел в число 36 регионов России, где реализуется нацпроект "Производительность труда и поддержка занятости". Эксперты Федерального центра компетенций в сфере производительности труда (оператор нацпроекта) помогут крупному бизнесу найти скрытые резервы и внедрить технологии бережливого производства.

20 марта в Барнауле состоялся семинар для предпринимателей, во время которого специалисты ФЦК рассказали о преимуществах такого сотрудничества.

Технологии "передовиков"

Как сообщила заместитель гендиректора Федерального центра компетенций Светлана Горчакова, проект реализуется в России с 2017 года. Сначала в нем приняли участие 6 регионов (Тульская, Тюменская, Самарская области, Республики Татарстан и Башкортостан, Пермский край), а спустя год подключились еще 10. В 2018 году, когда программа получила статус нацпроекта, среди российских регионов провели конкурс. В итоге список участников пополнили еще 20 субъектов РФ, которые смогли подготовить самые проработанные программы. В их числе оказался Алтайский край.

"По оценке экспертов организации экономического сотрудничества и развития (куда входят представители стран, которые формируют более 60% мирового ВВП), производительность труда в России сегодня в 3 раза ниже, чем производительность развитых стран, таких как Германия, Австрия, США. Выше нас и Турция, и Польша. А с точки зрения трудозатрат работаем мы больше, чем эти страны. Чтобы решить задачу, поставленную президентом, нужно решать задачу повышения производительности труда", — рассказал министр экономического развития Алтайского края Павел Дитятев.

По данным министерства, за пять лет участниками нацпроекта в регионе могут стать 98-100 предприятий, выручка которых превышает 400 млн рублей. Эксперты ФЦК помогут местному бизнесу внедрить технологии бережливого производства, которые успешно применяют такие компании, как "Тойота", "Росатом" и другие.

Кроме того, участники нацпроекта смогут получить в Федеральном фонде развития промышленности льготные займы от 50 до 300 млн рублей на срок до 60 месяцев под 1% годовых с софинансированием из собственных средств не менее 20%. Предусмотрено обучение управленческих кадров, которое включает 6 модулей: экономика управления предприятием, бизнес-навыки, специализация, стажировка, защита проекта. Третий блок поддержки — содействие экспорту. Предполагается, что участники нацпроекта смогут заключить новые экспортные контракты, получить новые рынки сбыта.

"С участием федерального центра компетенций будет создан аналогичный региональный центр, который также будет заниматься внедрением бережливых технологий производства, — пояснил Павел Дитятев. — Мы чувствуем достаточно живой интерес со стороны предпринимателей, возникает некоторая конкуренция за право быть первым в этом процессе".

Амбициозные планы

Цель национального проекта — обеспечить к 2024 году ежегодный прирост производительности труда на крупных и средних предприятиях базовых несырьевых отраслей на 5%. По мнению Светланы Горчаковой, показатель 5% в год — сверхамбициозный, такие темпы показывает только Китай.

"Если мы посмотрим на паспорт нацпроекта, то за 5 лет мы должны увеличить производительность на 25%. Если вспомним историю, за последние 5 лет в РФ производительность труда выросла всего на 1-2%. На достижение поставленной цели будет направлена синергия всех 12 нацпроектов. Основной упор, конечно, будем делать на вскрытие резервов, которые на текущий момент есть на предприятии. Некоторые руководители говорят, что все резервы исчерпаны и может помочь только реновация фондов, инвестиции. Как показывает практика, это не так. Когда наши эксперты заходят на предприятие, то за первые 3-6 месяцев мы находим 30% резервов. Это "замороженные" деньги, которые лежат из-за неправильно выстроенных производственных процессов. Это процессы, которые неспособны обеспечивать потребность заказчиков по срокам или по качеству. И так далее. Мы разбираем производственные процессы "от и до" и пытаемся устранить все потери, которые в нем существуют. Устраняя потери, мы вскрываем внутренние резервы, снижаем себестоимость, как ключевой фактор конкурентоспособности", — объяснила Светлана Горчакова.

Эксперты ФЦК уже начали работать с двумя алтайскими предприятиями: ООО Межрегионэнергосервис" и ООО "Сибэнергомаш БКЗ". По предварительным данным, в июне 2019 года к программе также присоединятся "ООО "ЖБИ Сибири" и ЗАО "РОУ". Региональный центр компетенции начнет работать с крупным бизнесом в 2020 году.

Гендиректор ООО "Сибэнергомаш — БКЗ" Михаил Клугман рассказал, какие задачи планирует решить благодаря участию в нацпроекте: "Этап развития завода таков, что для нас созрела задача повышения эффективности предприятия. Последние три года мы растем по объемам собственного производства в два раза. На этот год стоит такая же амбициозная цель. Но мы не можем каждый год в два раза увеличивать количество рабочих мест. Старт программы в Алтайском крае совпал с нашими потребностями, и мы с удовольствием присоединились".

По словам Михаила Клугмана, сотрудники предприятия, включая его самого, пройдут обучение. Также руководитель предприятия планирует воспользоваться льготными кредитами, которые доступны участникам программы.

Павел Дитятев прокомментировал возможные сокращения, связанные с повышением производительности труда: "Нацпроект включает отдельные проекты по содействию занятости. Это "подушка безопасности" для амортизации тех эффектов, которые могут возникать. Проект курируют Роструд и региональное управление по труду и занятости. Только в этом году планируется переподготовить порядка 500 сотрудников".