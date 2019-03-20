Российские фигуристы Владимир Морозов и Евгения Тарасова установили мировой рекорд на чемпионате мира в Японии, сообщает РИА Новости.

По результатам короткой программы впервые в истории мировых первенств они набрали 81,21 балла.

Предыдущий рекорд принадлежал китайскому дуэту Хань Цуну и Суй Вэньцзин. Он составлял почти на два балла меньше – 79,24.

Примечательно, что скинутые с вершины "Олимпа" китайцы также участвуют в турнире и занимают второе место после российских рекордсменов.