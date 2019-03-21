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Журналисты, предприниматели и общественники расскажут о благих делах

, ИА "Амител"
Общественные организации представят свои благотворительные программы, лидеры и сотрудники НКО пройдут обучение по значимым темам

22 и 23 марта 2019 года в открытом пространстве Алтайской краевой библиотеки им. В.Я. Шишкова  пройдет второй благотворительный форум "Новый взгляд". Организатором мероприятия выступает благотворительный фонд "Облака". Участие в мероприятии примут ведущие общественные организации Алтайского края, представители бизнеса и люди, интересующиеся благотворительностью.

Задачи форума – сформировать в обществе новое представление о благотворительности, дать человеку выбор, кому он хочет помогать, и возможность лично пообщаться с представителями фондов. 

"Наша цель – показать людям, как много в городе организаций, которые совершают добрые дела. Они работают с детьми-сиротами, детьми и взрослыми с инвалидностью, паллиативными больными и детьми с онкологическими заболеваниями, малоимущими и многодетными семьями, бездомными людьми. Важно, чтобы все НКО были открытыми для людей, тогда им будут доверять. Только в ситуации доверия у общества исчезнут сомнения – помогать или нет. И будет решаться другой вопрос – кому помогать", – говорит директор фонда "Облака" Джамиля Семененко. 

В первый день, в пятницу, участие в форуме могут принять представители общественных организаций. Для них эксперты расскажут о лучших технологиях и инструментах развития благотворительности.

В обучающей программе выступят:

– Директор благотворительного фонда "Облака" Джамиля Семененко на тему: "Как привлекать средства для помощи социально незащищенного населения, исходя из ресурсов региона. Портрет частного донора. Как выстраивать коммуникации с корпоративными и частными донорами".

– Исполнительный директор НП "Сибирский центр социальных технологий", консультант-эксперт Общественной палаты Алтайского края по вопросам развития сектора НКО Ольга Кондратьева с вопросом: "Все о грантодателях в России. Как успешно подать заявку, почему важно принимать участие не только в губернаторском и президентском грантах. Какие конкурсы существуют в России для НКО". 

– Главный редактор Службы Новостей "FM-Продакшн" Ася Хлыновская по направлению: "Взаимодействие со СМИ – как заинтересовать журналистов в сотрудничестве". 

– Директор ООО "СиСорт" Виталий Савинков с темой: "Доверительный мост между бизнесом и общественными организациями. Как строить отношения правильно и просить у бизнеса поддержки". 

– Юрист фонда "Облака" Елизавета Хазова на тему: "Юридическая сторона работы НКО". 

– Журналист фонда "Облака" Ольга Стародубцева расскажет о том, как эффективно представлять благотворительные организации в социальных сетях. 

– Арт-директор и соучредитель брендингового агентства PUNK YOU BRANDS Данил Снитко поделится опытом по теме: "Корпоративный бренд общественных организаций". 

– Директор сети благотворительных магазинов в Алтайском крае Charity Market Анастасия Лапшова раскроет, как ведение частного предпринимательства помогает реализовывать программы НКО и оплачивать уставные расходы. 

Кому может быть интересен первый день?

– Руководителям общественных организаций.

– Сотрудникам и волонтерам общественных организаций.

– Сотрудникам муниципальных учреждений, которые нуждаются в дополнительном привлечении средств на финансирование программ (детские сады, школы).

– Социальным предпринимателям, которые решают серьезные социальные вопросы (частные детские сады, развивающие центры, частные школы и бассейны).

В субботу – во второй день форума – эффективно работающие в Алтайском крае общественные организации представят свои благотворительные программы. Среди выступающих: 

  • Благотворительный фонд "Облака" – забота о малоимущих и многодетных семьях, забота о бездомных.
  • Социальный приют "Успех" – помощь бездомным, людям с инвалидностью, одиноким и зависимым.
  • АРОО "Мать и дитя" – помощь детям с онкологическими заболеваниями. 
  • Хоспис "Светодар" – помощь пожилым, престарелым и тяжелобольным людям. 
  • Алтайский краевой клинический центр охраны материнства и детства – помощь паллиативным детям, детям с тяжелейшими неизлечимыми заболеваниями. 
  • Местная религиозная организация Католический центр "Каритас" – помощь семьям, одиноким женщинам, детям и подросткам в трудной жизненной ситуации. 
  • Центр медико-социальной поддержки беременных женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации Алтайского краевого клинического центра (центр "Дар"). 
  • Фонд Наташи Едыкиной – поддержка детей, пострадавших в ДТП. 
  • Благотворительный фонд "Мишенька" – помощь детям с онкологическими заболеваниями. 
  • Алтайский краевой центр иппотерапии – реабилитация детей с ДЦП. 

Кому может быть интересен второй день?

– Руководителям социальных программ в НКО.

– Волонтерам вузов и ссузов.

– Маркетологам из частных компаний, которые занимаются социальной политикой.

– Директорам малого и среднего бизнеса, которые поддерживают благотворительные программы, но хотят узнать о других социальных проблемах. 

– Жителям Барнаула, которые желают помогать, но не знают, как правильно это делать и кому адресовать помощь. 

– Представителям СМИ, которые могут найти острые информационные поводы для интересных материалов.

– Блогерам Барнаула, которые хотят быть социально ответственными и не знают, с чего начать.

Далее после выступления представителей фондов будет отведено время для свободного общения, когда каждый сможет ближе познакомиться с той организацией, которая его заинтересовала.

Участие в форуме БЕСПЛАТНОЕ. Желательно пройти предварительную регистрацию, чтобы наверняка было посадочное место. 

Для регистрации можно выбрать один из следующих способов: 

– На сайте фонда "Облака"; 
– По WatsApp написать координатору форума Татьяне Логвиненко: 8 913 241 63 29. 
– По телефону фонда: 8 (3852) 59-01-80. 
– По почте planetaoblaka@gmail.com

Вы можете посетить оба дня или выбрать тот день, который интересен вам. Присоединится к форуму можно в любое время. На входе будет обязательная регистрация. 

Время проведения форума с 10:00 до 18:00.

Благотворительный фонд "Облака"
г. Барнаул: пр. Социалистический, 34, офис 101 (средний вход в здание) 
Телефон: (3852) 590-180
Официальный сайт  

Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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