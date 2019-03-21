22 и 23 марта 2019 года в открытом пространстве Алтайской краевой библиотеки им. В.Я. Шишкова пройдет второй благотворительный форум "Новый взгляд". Организатором мероприятия выступает благотворительный фонд "Облака". Участие в мероприятии примут ведущие общественные организации Алтайского края, представители бизнеса и люди, интересующиеся благотворительностью.

Задачи форума – сформировать в обществе новое представление о благотворительности, дать человеку выбор, кому он хочет помогать, и возможность лично пообщаться с представителями фондов.



"Наша цель – показать людям, как много в городе организаций, которые совершают добрые дела. Они работают с детьми-сиротами, детьми и взрослыми с инвалидностью, паллиативными больными и детьми с онкологическими заболеваниями, малоимущими и многодетными семьями, бездомными людьми. Важно, чтобы все НКО были открытыми для людей, тогда им будут доверять. Только в ситуации доверия у общества исчезнут сомнения – помогать или нет. И будет решаться другой вопрос – кому помогать", – говорит директор фонда "Облака" Джамиля Семененко.



В первый день, в пятницу, участие в форуме могут принять представители общественных организаций. Для них эксперты расскажут о лучших технологиях и инструментах развития благотворительности.

В обучающей программе выступят:

– Директор благотворительного фонда "Облака" Джамиля Семененко на тему: "Как привлекать средства для помощи социально незащищенного населения, исходя из ресурсов региона. Портрет частного донора. Как выстраивать коммуникации с корпоративными и частными донорами".

– Исполнительный директор НП "Сибирский центр социальных технологий", консультант-эксперт Общественной палаты Алтайского края по вопросам развития сектора НКО Ольга Кондратьева с вопросом: "Все о грантодателях в России. Как успешно подать заявку, почему важно принимать участие не только в губернаторском и президентском грантах. Какие конкурсы существуют в России для НКО".

– Главный редактор Службы Новостей "FM-Продакшн" Ася Хлыновская по направлению: "Взаимодействие со СМИ – как заинтересовать журналистов в сотрудничестве".

– Директор ООО "СиСорт" Виталий Савинков с темой: "Доверительный мост между бизнесом и общественными организациями. Как строить отношения правильно и просить у бизнеса поддержки".

– Юрист фонда "Облака" Елизавета Хазова на тему: "Юридическая сторона работы НКО".

– Журналист фонда "Облака" Ольга Стародубцева расскажет о том, как эффективно представлять благотворительные организации в социальных сетях.

– Арт-директор и соучредитель брендингового агентства PUNK YOU BRANDS Данил Снитко поделится опытом по теме: "Корпоративный бренд общественных организаций".

– Директор сети благотворительных магазинов в Алтайском крае Charity Market Анастасия Лапшова раскроет, как ведение частного предпринимательства помогает реализовывать программы НКО и оплачивать уставные расходы.

Кому может быть интересен первый день?

– Руководителям общественных организаций.

– Сотрудникам и волонтерам общественных организаций.

– Сотрудникам муниципальных учреждений, которые нуждаются в дополнительном привлечении средств на финансирование программ (детские сады, школы).

– Социальным предпринимателям, которые решают серьезные социальные вопросы (частные детские сады, развивающие центры, частные школы и бассейны).

В субботу – во второй день форума – эффективно работающие в Алтайском крае общественные организации представят свои благотворительные программы. Среди выступающих:

Благотворительный фонд "Облака" – забота о малоимущих и многодетных семьях, забота о бездомных.

Социальный приют "Успех" – помощь бездомным, людям с инвалидностью, одиноким и зависимым.

АРОО "Мать и дитя" – помощь детям с онкологическими заболеваниями.

Хоспис "Светодар" – помощь пожилым, престарелым и тяжелобольным людям.

Алтайский краевой клинический центр охраны материнства и детства – помощь паллиативным детям, детям с тяжелейшими неизлечимыми заболеваниями.

Местная религиозная организация Католический центр "Каритас" – помощь семьям, одиноким женщинам, детям и подросткам в трудной жизненной ситуации.

Центр медико-социальной поддержки беременных женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации Алтайского краевого клинического центра (центр "Дар").

Фонд Наташи Едыкиной – поддержка детей, пострадавших в ДТП.

Благотворительный фонд "Мишенька" – помощь детям с онкологическими заболеваниями.

Алтайский краевой центр иппотерапии – реабилитация детей с ДЦП.

Кому может быть интересен второй день?

– Руководителям социальных программ в НКО.

– Волонтерам вузов и ссузов.

– Маркетологам из частных компаний, которые занимаются социальной политикой.

– Директорам малого и среднего бизнеса, которые поддерживают благотворительные программы, но хотят узнать о других социальных проблемах.

– Жителям Барнаула, которые желают помогать, но не знают, как правильно это делать и кому адресовать помощь.

– Представителям СМИ, которые могут найти острые информационные поводы для интересных материалов.

– Блогерам Барнаула, которые хотят быть социально ответственными и не знают, с чего начать.

Далее после выступления представителей фондов будет отведено время для свободного общения, когда каждый сможет ближе познакомиться с той организацией, которая его заинтересовала.

Участие в форуме БЕСПЛАТНОЕ. Желательно пройти предварительную регистрацию, чтобы наверняка было посадочное место.

Для регистрации можно выбрать один из следующих способов:

– На сайте фонда "Облака";

– По WatsApp написать координатору форума Татьяне Логвиненко: 8 913 241 63 29.

– По телефону фонда: 8 (3852) 59-01-80.

– По почте planetaoblaka@gmail.com.

Вы можете посетить оба дня или выбрать тот день, который интересен вам. Присоединится к форуму можно в любое время. На входе будет обязательная регистрация.

Время проведения форума с 10:00 до 18:00.

Благотворительный фонд "Облака"

г. Барнаул: пр. Социалистический, 34, офис 101 (средний вход в здание)

Телефон: (3852) 590-180

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