Росстат провел опрос населения о том, как оценивают люди свой доход и чувствуют ли они себя одинокими, сообщает РБК.
Результаты показали, что у людей, которые считают себя бедными, значительно чаще наблюдаются душевные терзания из-за ощущения недостатка внимания от окружающих.
Так, 47% россиян с низким уровнем достатка считают себя одинокими, а еще 20% – что испытывают одиночество очень часто.
Среди богатых граждан подобные ощущения наблюдались у 16,7% и 23,8%, соответственно.
Также примечательно, что женщины ощущают одиночество почти вдвое чаще: 30,2% против 18,3% у мужчин.
Комментарии
ну ктоб сумневался то
а Росстат ваще офигел.. получают з\п за пустоту
масло-масленное
воздух-прозрачный
что еще исследуют?