Росстат провел опрос населения о том, как оценивают люди свой доход и чувствуют ли они себя одинокими, сообщает РБК.

Результаты показали, что у людей, которые считают себя бедными, значительно чаще наблюдаются душевные терзания из-за ощущения недостатка внимания от окружающих.

Так, 47% россиян с низким уровнем достатка считают себя одинокими, а еще 20% – что испытывают одиночество очень часто.

Среди богатых граждан подобные ощущения наблюдались у 16,7% и 23,8%, соответственно.

Также примечательно, что женщины ощущают одиночество почти вдвое чаще: 30,2% против 18,3% у мужчин.