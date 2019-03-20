Исполняющий обязанности замглавы администрации Рубцовска Игорь Левин покинул должность, сообщает "Катунь 24".

Отмечается, что 18 марта он написал на имя главы города Дмитрия Фельдмана заявление об уходе с поста по собственному желанию.

"Прошу уволить с муниципальной службы с 19 марта по собственному желанию", – говорится в документе.

Между тем отметим, что на 21 марта в Рубцовске назначена сессия Горсовета, на которой депутатам представят отчет о работе исполнительной власти муниципалитета за прошлый год.