Президент РФ Владимир Путин на заседании правительства объявил о необходимости распространить действие закона об ипотечных каникул на все договора об ипотеке, сообщает "Российская газета".

"Новые правоотношения должны возникать только после принятия нового закона, — признал глава государства. — Я не сделал такой оговорки. И люди, конечно, восприняли это, как то, что ипотечные каникулы будут распространяться на все, выданные в том числе ранее ипотечные кредиты".

Путин решил не обманывать ожидания россиян о возможности получения помощи при возникновении затруднительной жизненной ситуации.

Поэтому президент России поручил депутатам Госдумы принимать закон о ипотечных каникулах, исходя из того, что он распространяется, в том числе, и на договора об ипотеке, которые заключили до вступления закона в силу.

Напомним, что проект закона предусматривает возможность временно прекратить выплаты по ипотеке в нескольких случаях.