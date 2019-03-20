Ограничитель высоты вновь протаранила фура рядом со старым мостом через Обь в Барнауле, сообщили очевидцы в паблике "Burnaul 22" в социальной сети "ВКонтакте".

Инцидент случился в среду, 20 марта. В результате большегруз перегородил полосу движения на въезде в город. Серьезных повреждений ограничителя не наблюдается.

Отметим, что грузовики далеко не в первый раз врезаются в ограничитель высоты. При этом движение фур по старому мосту в Барнауле запрещено.

Однако водители грузового транспорта зачастую пренебрегают запретом, и в результате это приводит к повреждениям транспорта и ограждения.

Так, в этом году фуры несколько раз уже сносили ограничитель, в результате чего его приходилось заново устанавливать.