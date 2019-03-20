Главный внештатный гериатр Министерства здравоохранения РФ Ольга Ткачева назвала среднестатистическую продолжительность жизни россиян в 2018 году, сообщает РИА Новости.

По словам врача, россияне в прошлом году в среднем жили более 73 лет. Это повышение в сравнении с 2017-м, когда средний возраст смерти составлял 72,6 года.

При этом эксперт подчеркнула, что предстоит масштабная профилактическая работа, чтобы выполнить цели, поставленные президентом РФ Владимиром Путиным.

"Задача к 2024 году — 78 лет. Это очень серьезная задача, — аргументировала Ткачева. — И поэтому решать эту задачу надо во всех возрастных группах — снижать смертность и младенческую, и среднего возраста, и в пожилом возрасте".