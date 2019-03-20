Анонсировано введение новой услуги на территории РФ для владельцев банковских карт Mastercard и Visa (последняя – только Сбербанка), сообщает РИА Новости.

Начиная с июля покупатели смогут на кассе магазинов не только расплачиваться средствами карты, но и наоборот – снимать с нее деньги.

В супермаркетах крупных торговых сетей такую опцию введут несколько позднее – в начале осени.

Предполагается, что после введения пин-кода покупателю может быть обналичена с его счета сумма до пяти тысяч рублей.

Стоит отметить, что нововведение коснется только тех торговых точек, где имеются устройства для безналичной оплаты.