Украина объявила новые ограничительные меры в отношении российских граждан и компаний, сообщают "Ведомости".

Под санкции попали 294 юридических и 848 физических лиц. Украинские власти утверждают, что все они так или иначе связаны с строительством Крымского моста, конфликту в Керченском проливе и выборам в самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

В числе наиболее известных политиков нового санкционного списка можно выделить спикера Госдумы Вячеслава Володина, вице-премьера Дмитрия Козака, спецпредставителя президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергея Иванова, секретаря генсовета "Единой России" Андрея Турчака и лидера самопровозглашенной Луганской Народной Республики Леонида Пасечника.

Среди персон, связанных с бизнесом, наиболее заметны такие фигуранты списка как Игорь Сечин ("Роснефть"), Сергей Чемезов ("Ростех") и Константин Малофеев (Marshall Capital).

Напомним, ранее по аналогичной причине в отношении России ввели санкции в США. В расширенный список попали еще шесть физических лиц и восемь юридических. Правда, вопреки ожиданиям, новые санкции США не обрушили, а наоборот укрепили рубль.