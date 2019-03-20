Предприниматель Иван Зайченко оштрафован на 100 тысяч рублей за то, что в своем магазине выкладывал на прилавок просроченные продукты, чтобы бедные люди могли забрать их совершенно бесплатно, при этом не копаясь в мусорных баках.

"Не знаю, нарушаем ли мы так какие-то законы или нет, но надеюсь, что это хоть кому-то поможет сохранить человеческое достоинство, и при этом остаться сытым", — написал щедрый бизнесмен.

Роспотребнадзор отреагировал на сообщение и прибыл с проверкой. В результате Зайченко оштрафовали на 100 тысяч рублей. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети Facebook.

Примечательно, что торговая точка была открыта всего лишь за 10 дней до вынесения штрафа. Теперь магазину придется взять на вооружение традиционные методы утилизации просроченной продукции. Может, хоть грязной водой поливать не будет перед тем, как отнести на помойку.