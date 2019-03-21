По итогам трех конкурсных заданий определены финалисты краевого конкурса "Учитель года Алтая – 2019", сообщает Министерство образования и науки Алтайского края.

Шестерку лауреатов составили Наталья Иванина (учитель начальных классов, Алтайский р-н, Айская школа), Наталья Лебедева (математика и информатика, Рубцовский р-н, Веселоярская школа), Александр Руколеев (история и обществознание, Бийск, школа №5), Владимир Скорохватов (информатика, Барнаул, школа №107), Юлия Стадник (учитель начальных классов, Барнаул, лицей №122) и Александр Чернобаев (информатика, Кытмановский р-н, Кытмановская школа №1).

Уже в эту пятницу они примут станут участниками финального испытания "Круглый стол образовательных политиков". После в концертном зале "Сибирь"пройдет торжественная церемония закрытия.

Именно на ней и назовут победителя конкурса. Ему выпадет честь представлять Алтайский край на Всероссийском конкурсе "Учитель года России".

Кроме того, триумфатору дадут денежный приз, составляющий 300 тысяч рублей, путевку в санаторий и выделят персональный компьютер на рабочее место.