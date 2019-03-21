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Украина ввела новые санкции против Сечина и Володина

, ИА "Амител"
Санкции для физических лиц предполагают отказ в предоставлении и отмену виз, а также блокировку активов
Санкции коснулись 294 юридических и 848 физических лиц / Фото: kommersant.ru Президент 'Росн

Санкции коснулись 294 юридических и 848 физических лиц / Фото: kommersant.ru Президент "Росн

Украина ввела новые санкции против России, пишут "Ведомости" со ссылкой на сайт Совета по национальной безопасности (СНБО).

Санкции коснулись 294 юридических и 848 физических лиц, в частности тех, кто имел отношение к строительству Крымского моста, конфликту в Керченском проливе и выборам в самопровозглашенных республиках Донбасса.

Ограничительные меры введены против главного исполнительного директора "Роснефти" Игоря Сечина, основателя инвесткомпании Marshall Capital Константина Малофеева, бывших совладельцев Промсвязьбанка братьев Дмитрия и Алексея Ананьевых, гендиректора "Ростеха" Сергея Чемезова. Также они введены против спикера Госдумы Вячеслава Володина, вице-премьера Дмитрия Козака, спецпредставителя президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергея Иванова, секретаря генсовета "Единой России" Андрея Турчака, лидера самопровозглашенной ЛНР Леонида Пасечника.

Среди компаний, попавших под санкции, — проектировщик моста через Керченский пролив "Институт Гипростроймост Санкт-Петербург", генподрядчик строительства моста "Стройгазмонтаж" и его "дочка" "Мостотрест" — строитель Крымского моста, а также субподрядчики строительства. Также под ограничительными мерами – "Яндекс", "Северсталь", Промсвязьбанк, центр судоремонта "Звездочка", En+, агрохолдинг "Кубань", "Стройтрансгаз", "Силовые машины", "Трансойл", "Совмортранс", "Туполев".

Санкции для физических лиц предполагают отказ в предоставлении и отмену виз, а также блокировку активов. Для юридических лиц – в частности, ограничение торговых операций.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

21.03.2019 08:25
- гость -

Хоспидя, я теперь не есть не пить.... такие увжаемые люди. как их жалко... Сволочи, в смысле молодцы, украинцы...

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21.03.2019 08:29
- гость -

Вова им теперь по сотне ляров из наших денюжков подкинет, пострадавшие же...

0  0
21.03.2019 08:35
- гость -

У них и фамилии соответствуют: слева все СЕЧЕТ как надо, а справа он же чей??? Володин.... и никуда ему не деться ВОЛОДИН сукин сын...

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21.03.2019 08:38
- гость -

Нам про Украину хватит базар вести, ВЫ, господа про Р,,,, скажите что-нибудь.... Оптимизация когда закончится????

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