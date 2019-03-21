Выплаты по ОСАГО могут увеличить до 2 млн рублей

С 1 января 2020 года до двух миллионов рублей могут увеличить выплаты по ОСАГО, пишет "Парламентская газета". Законопроект разработало правительство, а 21 марта документ обсудят на заседании президентского Совета по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства.
Поправки предполагается внести в Федеральный закон "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств". В документе сказано, что размер страховой суммы по риску причинения вреда жизни и здоровью граждан необходимо поднять до двух млн рублей. Стоит отметить, что и сегодня при гибели пассажира на общественном транспорте, родственники могут рассчитывать на выплату в размере двух миллионов рублей, однако при гибели человека в ДТП на личном автомобиле выплата не превышает 500 тысяч рублей.
Инициативу поддержал первый заместитель председателя Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Вячеслав Лысаков. Он считает, что давно пора приравнять максимальные выплаты по ОСАГО к максимальным компенсациям при авариях автобусов и самолетов.
"С точки зрения здравого смысла это верный шаг, все нужно приводить к единому знаменателю", – подчеркнул депутат.
По его словам, сегодня средняя стоимость возмещения ущерба по автогражданке варьируется в пределах 70 тысяч рублей, что очень мало.
"Несмотря на то, что страховые компании жалуются на убыточность, ее нет. Как показали проверки МВД и Генпрокуратуры, много претензий к страховщикам, у которых на хитрых депозитных счетах под проценты лежит порядка 220 миллиардов рублей", – отметил Лысаков.
Комментарии
И повысят стоимость ОСАГО в 5 раз. Только зачем это простому россиянину - владельцу лады, когда его машина стоит 100-200 т.р. Понизьте стоимость ОСАГО и лимит, а у кого машины дороже, пусть по КАСКО страхуют.
Ну вот, ждите повышения стоимости ОСАГО!
согласен с первым комментатором. Цель этой инициативы - за счет всех россиян защитить интересы владельцев дорогих авто
А в китае теперь за донос на иностранца который нелегально зарабатывает деньги платят 1000 юаней, это 9500 руб. При чем отправить жалобу можно на любого иностранца не вдаваясь в подробности его жизни прямо с телефона.